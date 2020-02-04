小米米家电子体温计正式开售，69元

小米米家发布新品米家电子体温计。这款体温计主打快速、精准测温，测温精度可达±0.05摄氏度，并可用于腋下和口腔两个部位测量；同时配合米家APP可以给家人建立自己的健康档案，家人数据可以实时上传到米家APP，方便随时监控全家人身体情况。米家电子体温计定价为69元，2月4日开售。

快速测温与精准测温双模式

米家电子体温计支持两种测温模式，30秒速测让你快速获取体温值，在快速测温结束后，不要取出体温计，继续测温约5分钟至蜂鸣器再次发出提醒，此为精准测温，精准测温可让你知道更精准体温值。在快速测温结束后米家电子体温计会发出“嘀嘀嘀”的短促提示音，精准测温后会发出“嘀~嘀~嘀~”的长促提示音，提示测温结束。米家电子体温计采用相当于U盘大小的大尺寸LCD显示屏，并设计了背光功能，即使夜间也能轻松读取体温数值。

米家电子体温计采用支持蓝牙4.2，通过米家APP，连接米家电子体温计，可实时显示测温进展及体温数值，当体温达到或超过特定温度时，米家电子体温计插件背景会自动变色，进行高温提醒。通过米家APP，可添加9位家庭成员，打开体温计时可自由选择给哪一位家庭成员测温，通过APP内温度曲线直观地展示家人的体温记录，从而为家人建立体温历史档案，帮助你更好地了解家人和自己的体温变化历史。测量精度方面，米家电子体温计采用高精度NTC温度传感器，在常见的35-39摄氏度区间测量精度可达±0.05摄氏度。

米家电子体温计采用独特的智能收纳盒设计，轻按体温计使其弹起，拔出后体温计自动开机。测温结束后，将体温计放回收纳盒，轻按使其卡住，体温计将自动关机。