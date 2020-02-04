2020年2月DB-Engines数据库排行：SQLite进入前10

DB-Engines 数据库流行度排行榜已发布 2 月更新，前 20 的排名情况如下：

前 20 名基本变化不大。在经过此前持续不断的角逐之后，SQLite 终于在新年的前两个月挤进了前 10 名，并以 3 分之差拉开与 Cassandra 的差距。Cassandra 分值持续下降，排名退至 11 位。

从具体分值来看，前 3 名 Oracle、MySQL 与 Microsoft SQL Server 总分依然远远甩开其余数据库，但都有不同程度的下降，其中 MySQL 分值降幅稍大一些，下降了 7.00 分 。前 5 名中，仅有 MongoDB 发挥最平稳，仍保持稳步上涨趋势。

若根据去年同期数据相比，三巨头的分值涨幅优势仍十分明显，PostgreSQL 与 MongoDB 紧随其后，MongoDB 上涨的分值甚至更高一些。不过，排在第 6 位的 IBM Db2 分值一直在往下掉，且本月分值下降了 3.15，比较令人担忧。

至于排名稍靠后的数据库，基本排位情况无大变化，竞争依然激烈。尤其是排在 18 位的 SAP HANA 和 19 位的 FileMaker，分值咬得非常紧，分别为 54.97 和 54.88，不知接下来是否会出现反超的情况。

接下来看一下前 10 名的 趋势图：

最后分类看看每种数据库的前 10 名：

关系型 DBMS

K-V 存储

文档型存储

图 DBMS

时序 DBMS

完整榜单查看：https://db-engines.com/en/ranking

DB-Engines 根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据 5 个不同的指标：

Google 以及 Bing 搜索引擎的关键字搜索数量 Google Trends 的搜索数量 Indeed 网站中的职位搜索量 LinkedIn 中提到关键字的个人资料数 Stackoverflow 上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术，才是最重要的。