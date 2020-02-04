在线教育迎来新风口？一星评价和五星好评的背后是什么

“（在线）课辅班有不少呢，这几天考虑抓紧给孩子报个班。”

家住南京的李女士这几天正在为孩子的“上学问题”焦虑，因为市内中小学都延迟开课，因此她正在读高三的女儿只好继续在家放假。以往李女士并不看好在线课堂，如今无奈之下，也开始上网查找口碑较好、师资实力强的在线网校，开始琢磨给女儿报课辅班了。

“有几个互联网门户在开网课，还有一些在线教育机构也在大量投放招生广告。”李女士表示，在目前这个特殊时期，不少在线教育机构都加大了招生宣传的投入，招生广告几乎随处可见。

似乎在一夜之间，全国各地的在线教育课程、课辅培训班都冒了出来，争先恐后给学生们送上免费试听课，让关心子女学业的家长有了一丝寄托。

那么，延迟开学之际，这些在线教育“向前一步”的机会来了吗？

在线教育机构各显神通

“（公司）各部门初四就远程开了个小会，开始筹备线上课程内容。”

马晖是深圳一家K12在线教育机构的课研组长，在连续忙碌几天之后，她终于抽出了一点儿时间回复懂懂笔记的询问信息。

“春节期间听闻各省、各市陆续宣布学校延迟开课，我们就马上行动了。”她表示，嗅觉灵敏的机构负责人强调，这是一次在线教育向广大家长展示教学优势、教学成果的机会，随即便通知全体员工远程协同、制定课件、投入宣传，立刻筹备延期开学前的在线课程推广。

“本以为我们的反应算快了，没想到网上已经有很多在线教育机构都已经推出了免费课程。”马晖告诉懂懂笔记，公司选择的宣传途径和大部分在线教育机构一样，首先在微博上投放了一轮宣传攻势。随后，第二轮宣传在一些新闻分发阅读平台开始启动，并宣布在线课程前30课时为免费学习，后续课程收费视学校开课时间待定。

“我们之前都是做课辅，现在做新课程的前瞻学习，是为了确保学校延迟开课期间，学生的学习进度不会落下。”马晖表示，由于机构投入了不少广告宣传费用，加上延迟开课的客观原因，目前报名的火爆令他们都十分惊讶。

作为一家名不见经传、业务范围仅限广深区域的在线教育机构，从年初六上线首套在线课程至今，已有超过五万名学生登录注册，在线课程视频的播放总量也高达三十万次，“试想一下，那些主流的在线教育机构，这几天报名的学生得有多少？”

和春节期间很多网友足不出户后，导致手机游戏、短视频访问量激增一样，在线课程则备受初高中备战升学考试学生家长们的青睐。马晖透露，机构通过问卷调查了解到，有不少家长在延迟开课期间，给子女报名了多家在线教育机构的教学课程。

“对于家长而言，给子女报读在线课程也是筛选教育机构的过程。”她告诉懂懂笔记，如果在线教育机构课程效果好，解题干货多，能够显著提升学生成绩，将给家长留下深刻、良好的印象。

即便是中小规模在线教育机构，也希望通过这个特殊时期赶超部分大机构，“这也是最近很多机构在纷纷加大师资投入、招聘宣传的根本原因。”

而摆在一众在线教育机构面前的难题是：如何紧抓机会，如何制作精良的在线网课内容，又如何调配优秀的师资力量？

在线教育“距离优势”凸显

有新闻报道称，2月2日，深圳一家英语在线教育机构提前复工，250多员工集聚在办公室内。此事经街道介入，最终化解了这一危险状况。

“很多在线教育机构都想争抢延迟复课前的良机。但是这些举措违背了在线教育的初衷，体现不出优势了。”谈到这则新闻，广州一家在线教育机构的负责人吴涛很是感慨。

他告诉懂懂笔记，目前学校延迟开课，对于在线教育机构而言既是渗透市场的好机会，也是前所未有的挑战。为了能够及时上线课程，他所在的机构从大年初三开始就已复工。

“公司要求所有员工在线协同工作，大家均在家办公，完成宣传的投放、课程的研发。”在他看来，尽管沟通效率比集体上班低一些，但工作基本上都能配合完成。

“做在线教育的本身就是互联网企业，在线协同办公还算是得心应手。”他告诉懂懂笔记，尽管机构位于广州，但并不妨碍部分家住黄冈的名师授课，目前这些在黄冈的名师已经通过电脑、课件和录制软件，开始制作新的在线课程视频了。

“制作部的同事来自五湖四海，有的在江西，有的在湖南，大家都是通过网络协同优化视频内容。”至于学生课后的疑问解题，名师们也都是通过在线语音的方式，予以一一回答，几乎与线下授课没有差异。

吴涛表示，通过一些回访发现家长对此很欢迎，“和一些家长沟通过，大多都表示线上课程的确减少了因延迟开课产生的影响。”在线教育独一无二的优势，因为这个特殊时刻让越来越多的学生家长所认可。另外，也有部分在线教育机构与所在地的学校沟通联系，共同策划了在线课堂，也算是摒弃前嫌了。“以前在线教育和学校的关系还是蛮紧张的，但这一段时间却能相互配合开展一些合作项目了。”

那么，这股在线教育行业遭遇的意外良机，究竟能够延续多久呢？

“超长假期”或形成行业新风口

最近，不少网友都提到这样一个话题：2003年非典之后，人们的购物方式、消费习惯开始改变，电商行业因此得以快速发展，并成就了阿里、京东这两家互联网巨头。

如今，有报道在分析新冠肺炎之后，是否也会有新的商业模式出现？

虽然近期线上教育市场火爆，但在应用市场里却被学生们评价为“一星”，可见同学们的逆反心理相当巨大。而部分教育界人士也在纷纷猜测，此次疫情之后，有线上线下教育产业加速融合，或许在线教育行业将迎来新的风口。

“非典之后，网友认可了电商。新冠之后，许多家长也认可在线教育，并不断激发行业的创新。”粤东一家课辅机构负责人李原胜表示，当前社会状态下，传统线下课辅、培训，正在凸显劣势。

据他了解，为了避免大量学生聚集产生传染风险，周边不少线下教育机构都宣布了延后开班，并且开始安排物流，为学生发放相关的课辅资料、习题资料，“但是一个机构要给分支机构的数百名学生发物流，过程将十分费时、费力。”

目前很多省市物流效率降低，因此学生很难及时收到机构寄出的资料，引发了不少怨言。这也让很多机构开始反思，是否用该通过互联网络发放相关课程资料，通过录制课程的视频帮助学生在家学习。

“虽然一些传统教培机构录制的影音效果，不如在线教育机构做得那么出色，但反响还是不错的。”李原胜认为，疫情之后，传统的机构应该会纷纷向在线教育领域发力，利用机构在本地教学积累的经验，加入在线教育行业竞争。

“不少传统课培想转型在线教育，而在线教育机构则在建立口碑，打造护城河。”马晖表示，尽管在学习效率的监督方面，在线教育存在短板，但一场疫情也让更多家长感受到了名师资源、教育资源的公平。

在学生们“一星评价”与家长们“五星好评”的较量中，这个“超长”的春节假期里，在线教育俨然已经成为社交媒体上的热门话题。

对于万千学生而言，通过玩“农药”的手机进行在线学习或是前所未有的体验，而PC端用户与移动端用户数量的差距也在加速缩小。至于在线教育能否如当年电商行业在非典之后成为新风口那样迅速发展壮大，仍有待时间验证。毕竟无数在线教育机构面临的机遇和危机是并存的，谁能笑到最后往往不是因为财力的多寡所决定。