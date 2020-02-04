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贵州1个月女婴确诊感染新冠肺炎：目前病情平稳

2020/2/4 12:47:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月4日消息 目前新型冠状病毒疫情仍然十分严峻。据国内媒体报道，贵州出现一例仅1个月大的最小感染者。

这位仅1个月大的女婴江某某属外地来黔人员，现住贵阳市南明区花果社区。于2月3日被诊断为确诊病例，目前在贵州省人民医院隔离治疗，病情平稳。截至2月3日24时，贵州省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例56例。

值得注意的是先前国家卫健委高级别专家组成员曾光曾就北京出现的2例婴幼儿病例做出回应，曾光表示，原则上所有人都是易感的，不能排除疫情下沉到青少年的可能，居家少出门是对儿童青少年的有效防护。

根据目前最新数据显示，2020年2月3日0—24时，贵州省新型冠状病毒感染的肺炎新增10例确诊病例。其中，外地来黔人员6例、本省常住人口4例。贵阳市3例、遵义市1例、毕节市4例、黔南州1例、黔西南州1例。

截至2月3日24时，全省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例56例。其中，外地来黔人员34例，本省常住人口22例；治愈出院2例，病情平稳42例，重症6例，危重症6例；男性30例，女性26例；年龄最大80岁，最小1个月；贵阳市10例（1例已治愈），遵义市9例，六盘水9例，安顺市2例，毕节市8例，铜仁市6例（1例已治愈），黔东南州4例，黔南州6例，黔西南州2例。现有疑似病例26例。

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关键词：武汉新型冠状病毒新冠肺炎

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