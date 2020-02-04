湖北孝感：发热不报告首个举报者奖1000元

IT之家2月4日消息 据孝感市门户网站消息，孝感市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部昨日发布14号令。

公告指出，全市所有已发热尚未到指定医疗机构诊疗的人员，必须于2月6日前拨打电话96120，主动报告。2月6日后，新发热人员，应于发热当日电话报告。

孝感市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部表示，防控疫情是全社会共同的责任，请广大居民行动起来，积极举报身边发热拒不报告、拒不接受诊疗的人员，共同努力打赢疫情防控阻击战。查证属实的，对首个举报者给予1000元奖励。

孝感市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部（14号令）

各县（市、区）、市直“三区”新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部，市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部各成员单位：

为有效加强对全市发热人员的诊治、服务和管理，坚决阻断传染源，切实防止疫情扩散蔓延，依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，现通告如下：

一、全市所有已发热尚未到指定医疗机构诊疗的人员，必须于2月6日前拨打电话96120，主动报告。2月6日后，新发热人员，应于发热当日电话报告。接到电话报告后，各县（市、区）人民政府统一组织医疗机构接受诊治。未按要求及时报告，具有扩散危险，危害公共安全的，依法追究法律责任。

二、全市所有城乡居民（含外地来孝人员），必须接受各级人民政府组织的入户调查登记、检测体温，对拒不开门、拒不配合检测体温者，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、发热人员根据预检分诊情况，必须接受人民政府统一组织的集中诊疗措施，对拒不配合的依法强制执行。全市集中诊疗的发热病人，由属地政府免费提供吃住等基本生活服务保障。

四、因隔离观察、治疗造成家庭成员无人看护、生活不便的，由县（市、区）人民政府组织乡镇（街道）、村（社区）或发热人员所在单位帮扶解决。全市统一服务电话96120。

五、防控疫情是全社会共同的责任，请广大居民行动起来，积极举报身边发热拒不报告、拒不接受诊疗的人员，共同努力打赢疫情防控阻击战。查证属实的，对首个举报者给予1000元奖励。举报电话：96120。

六、本令自2月4日上午8时起实施。

孝感市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部

2020年2月3日