IDC：华为超越苹果，2019全球智能手机出货量第二

2月4日午间消息，国际数据公司（IDC）全球手机市场季度跟踪报告初步数据显示，2019年第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%。尽管全球智能手机在过去几年出货量增长保持持平，但2019年出货量相比2015-2018年的年均出货量有所下降。2019年第四季度全球智能手机总出货量为3.688亿部，比上一季度增长2.9%。

报告分析称，整体出货量下滑的部分原因在于中国市场出货量增长疲软。伴随着网络覆盖率提高、5G提速，中国消费者仍在等待更加亲民的5G智能手机面市。华为在2019年第三季度积累了较高的库存，加上国内竞争对手面临压力，导致了第四季度中国国内增长放缓。

IDC分析称，得益于在假期促销季的强劲表现，苹果2019年第四季度夺得全球出货量第一，这与2018年的情况类似。三星仍保持2019年度全球第一。尽管华为在海外市场面临持续挑战，2019年第四季度出货量显著下滑，但仍超越了苹果成为2019年度全球第二。

“2019年度已经是出货量下滑的第三年，即便推出5G设备和折叠屏手机等创新产品也无力挽救，”IDC全球手机市场季度跟踪报告研究经理Anthony Scarsella说道。“尽管2019年全球市场再次下滑，但苹果、小米、OPPO等部分领先企业在第四季度仍然表现良好，这主要是因为它们推出新机型并将市场重心转向海外。”

其中，苹果2019年第四季度出货量为7,380万部，同比增长7.9%，夺得全球第一。

三星第三季度出货量就已趋于峰值，所以第四季度被苹果超越也是意料之中。

华为在2019年第三季度累积了较高的库存水位，第四季度出货量出现了预期当中的下滑。

自小米市场重心转移到海外以来，印度已经连续第二季度成为其最大的市场。因整体利润率偏低、缺乏线下渠道支持，小米未能够从与华为的竞争中获取市场份额。

OPPO也将市场重心转移到海外，并且首次出现国内出货量占比低于全球总出货量50%的情况。