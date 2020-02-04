新闻和谣言齐飞！疫情之下，国内外社交平台如何精准辟谣？

截止到今天，根据国家卫健委公布的数据，全国29个省(市、区)累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例20471例，其中重症2788例，死亡425例，疑似23214例，治愈635例。

从1月6日国家疾控中心内部发文，启动二级应急响应开始，有关此次肺炎的新闻和谣言开始齐飞，从喝高度酒能抵抗新型冠状病毒，到双黄连可以预防新型冠状病毒等，其中不少谣言不乏有权威媒体的背书。

▲丁香医生辟谣专栏中高居榜首的谣言

造谣一张嘴，辟谣跑断腿。

互联网时代谣言的流传速度和广度极其迅速，国内丁香医生、澎湃新闻、腾讯新闻等多个互联网平台纷纷开设辟谣专栏，而自1月31日，世界卫生组织（WHO）将武汉冠状病毒疫情列为全球突发公共卫生事件以来，国际上关于此次疫情的谣言同样不绝于耳，Facebook、TikTok、推特等社交平台也都下足了功夫治理谣言。



国内平台齐发力，对谣言打击力度加大

国内既是本次疫情主要发生地，也是主要舆论阵地，谣言传播和辟谣工作一直在此消彼长地进行中，以腾讯、今日头条为首的社交平台扮演着谣言散布和澄清的双重角色。

1月20日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在答记者提问时表示，新型冠状病毒肺炎存在人传人现象。此后，根据baidu指数显示，网友关于“新型冠状病毒”的搜索大幅度抬升，并一直维持着很高的热度。

同时，如何预防新型冠状病毒也一时成为网友最为关心的话题，伴随着对疫情关注的持续升温，各种谣言也风生水起：板蓝根可防新型冠状病毒；喝高度白酒对抗冠状病毒；桑拿预防新型冠状病毒肺炎；吸烟、熏醋、盐水漱口防病毒；抗流感药物奥司他韦、利巴韦林能预防新型冠状病毒等。

baidu指数显示，在此期间围绕白醋、板蓝根、奥司他韦等关键词搜索数据均在短时间内有不同程度的攀升。

值得注意的是，不少关键词在谣言盛行时达到搜索峰值，但在辟谣后断崖式下跌。例如在非典时期曾遭到疯抢的白醋，在1月20日新型冠状肺炎引起关注时，搜索指数迅速飙升，出现第一个波峰，谣言扩散后，迎来第二个波峰。但随着互联网平台辟谣行动开始后，搜索指数迅速下滑。

不过，与2003年非典时期不同的是，如今的互联网发展大大缩短了谣言的生命周期。据了解，这次疫情除了官方进行辟谣，还有许多互联网平台开通的辟谣平台，如百家号联合专家推出百家号辟谣榜，baidu上线了新型肺炎频道、疫情热搜、实时疫情地图等功能；腾讯上线“较真查证”，帮助大家在鱼龙混杂的信息中甄别谣言，强化疫情时期信息的时效性与准确性。

腾讯“较真”平台：

https://xw.qq.com/zt/20200124008392/HLH2020012400839200

占据国内市场份额73.7%的微信同样也在出手积极打击谣言。据了解，微信已经引进专业第三方辟谣机构，对平台中的谣言进行辟谣。根据国家相关法律法规和《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等相关协议规范，微信有权删除违规信息，并视其违规程度对违规帐号进行阶梯式处罚，包括但不限于对帐号或帐号功能进行限期或永久封禁处理。

1月26日起，腾讯在微信“支付”页面向全国用户增加“医疗健康”服务，开设“全国新型肺炎疫情动态”专区。该专区由腾讯健康、腾讯医典、腾讯新闻、腾讯地图等多个腾讯团队协同，集合了权威医学科普、来自国家卫健委的权威24小时实时疫情统计、发热门诊地图等功能。

其中“新型肺炎确诊患者相同行程查询工具”能匹配人工搜集新型肺炎确诊患者的行程信息，便于同行者及时修改行程。该工具由航班管家开发，基于自有的航班、铁路行程等来源覆盖人民日报、央视以及各地方官方媒体等渠道的数据统计得出。航班管家工作人员也将通过人工和相关技术手段，紧密监控新的确诊患者行程相关信息公布，及时更新数据后台，保证查询结果的及时和准确。

除了线上发力，微信也配合了多地公安机关，对网上故意制造传播谣言的违法行为进行了依法查处，在贵州、重庆等多地抓获多个恶意传播谣言的投机分子，对其施以的处罚包括但不限于口头教育、罚款、治安拘留等。

除腾讯外，今日头条的辟谣工作也一直紧张进行中。1月27日，据今日头条官方微头条消息，武汉协和医院感染科医生李伟教授通过今日头条为网友进行了直播，主要为大家科普了新型肺炎疫情防控情况，回应并解答了公众关注的肺炎热点问题，包括新型冠状病毒是否出现变异，板蓝根、大蒜能否预防感染等。

其实在李伟教授之前，今日头条方面就已经邀请到了国家卫健委高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光入驻头条号，对新型冠状病毒肺炎进行理性解读，相关总播放量超过7000万。

除了邀请专家入驻头条号，1月23日，今日头条还上线“抗击肺炎”频道，聚合疫情重要信息和科学防疫知识，截至1月26日，该频道已涵盖疫情地图、权威解读、医护患者、防治应对、辟谣追踪等综合板块，累计服务2.2亿人次，平均每天近8000万用户通过今日头条关注肺炎疫情防治信息，日均阅读量和观看量超过10.5亿次。

配合“抗击肺炎”频道，今日头条方面还整理更新各地新型肺炎定点医院、发热门诊信息，并通过“头条寻人”联合各地发布寻找与确诊患者同乘交通工具的乘客，与此同时，制作辟谣专题，持续澄清疫情相关谣言。

国际社交平台都在漫漫辟谣路上

此次疫情的波及范围之广，已经在全球二十多个国家发现了确诊或疑似病例。有担忧的地方就有谣言，比如此前有人就在Facebook上指出，饮用漂白剂可以治愈冠状病毒。

国际上，YouTube、Snapchat、Reddit等多家国际社交媒体都针对疫情谣言进行了把关，除了及时删除误导信息外，Reddit“隔离”了传播谣言的用户社区、YouTube在首页显示了基于文本的新闻预览，并提醒用户相关信息可能会迅速改变。

作为全球最大的社交平台，在WHO发布通报后，Facebook迅速作出响应，主要措施包括限制错误信息和有害内容、提供有用的信息和支持、利用数据工具增强合作伙伴的能力，旨在限制冠状病毒的错误信息和有害内容的传播，积极传播有用的新闻和信息。

疫情得到广泛关注后，Facebook全球第三方事实检查人员网络一直在工作，主要对在平台发布的信息进行核查，判断相关冠状病毒内容是否属实。一旦内容被判为虚假，管理员会限制用户在Facebook和Instagram上发布信息，同时会向其他用户展示出相关内容的准确信息。不仅如此，Facebook还会向已经共享或试图共享虚假内容的人发送通知，提醒他们进行内容核实。

Facebook也将根据对现有政策的扩展，逐渐开始删除有全球领先的卫生组织和地方卫生部门背书的虚假信息，包括盛传的阴谋论假设，这些内容可能会对部分个体造成人身伤害，或对现有的健康资源造成混淆。在Instagram上，他们试图阻止或限制含有错误信息的标签，并且将主动扫描以查找和删除尽可能多的虚假内容。

Facebook称，他们一直与全球领先的卫生组织有着密切合作，能够帮助人们找到有关情况的准确信息，他们正在想办法把这个过程变得更加轻松方便。例如，通过News Feed，用户可以获取到有关肺炎的最新信息，这些信息将根据WHO的指导进行部署；当人们在Facebook搜索冠状病毒有关的信息或在Instagram上点击相关标签时，可靠信息的窗口会自动弹出。除此之外，Facebook还提供了免费的广告抵免额，使在受灾地区的组织能通过Facebook和Instagram开展冠状病毒教育活动。

除上述内部措施外，Facebook也与哈佛大学公共卫生学院和台湾国立清华大学建立了数据共享关系，这些匿名流动性数据和高分辨率人口密度图将进一步助力研究人员的模型分析，也为研究人员的病毒传播预测模型提供了更好的程序。

未来几周内，Facebook还会与更多合作伙伴获得数据联系，比如通过CrowdTangle之类的工具帮助用户了解如何在线讨论问题，从而更好地告知信息。Facebook表示，这些措施无法一步到位，在未来将逐渐推广、加强，随着形势不断发展，还将为用户提供与全球和区域合作伙伴协调采取的其他步骤的最新信息。

除Facebook外，推特在过去四周中，有超过一千五百万条关于冠状病毒的推文。推特官方表示，用户在搜索冠状病毒时会出现提示，鼓励他们通过官方渠道获取信息，包括世界卫生组织或疾病控制中心。

当用户在推特上搜索冠状病毒时，会出现“#KnowTheFact”的相关话题，推特通过此项举措确保用户在访问时获得的是冠状病毒的准确、权威信息，同时，推特将停止任何可能将个人定向到推特上不可信内容的自动建议结果。

目前此项活动已经在澳大利亚，巴西，加拿大，香港，日本，马来西亚，新西兰，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国，美国，英国，丹麦，德国，法国，西班牙和越南建立，未来还将继续扩大。

面对愈演愈烈的疫情传播走势，香港大学医学院院长梁卓伟曾预言，本次疫情将会在4-5月陆续在重庆、北京、上海、广州及深圳“见顶”。其中，重庆与武汉交通连接最频繁，出入境人流最多，将较其他省市早一至两周达至顶峰，疫情将在6-7月慢慢减退。

日本专家根据在华日侨感染数量，加上之前对SARS病毒的流行病发展曲线，推测本次肺炎的高峰会出现在4月份，最严重的的城市会是重庆。再早一段时间，一篇英国论文称，疫情高峰将出现在3月末。

众多权威专家都利用数学模型等方式预测了本次疫情持续的时间，虽然模型不尽相同，但可以看出，本次疫情的高峰期显然还未到来。

面对疫情和谣言，都要做好更为长远的把控。作为普通群众，我们需要做的就是保持冷静理性的态度，严格自审网上流传的新闻和信息，不要听信谣言，增加不必要的心理负担，做到不信谣不传谣，提高警惕和识别能力。

希望能尽快度过此次疫情。