Ovum观察：电信运营商2020年盈利情况或将更加复杂

2月4日消息 Ovum对全球大型电信运营商的季度财报进行追踪，并对这些公司的业绩指引变化进行探究，观察这些趋势在2020年是否会发生改变。

Ovum首席财务分析师Upin Dattani预期，鉴于宏观方面的挑战和会计准则变化，全球大型电信运营商的收入会出现温和增长，但EBITDA增长率会更高。

随着2019年第三季度财务报告公开的完成，Ovum已经更新并重新审查了与2020年有关的电信运营商关键管理公告。

如下，2019年的收入预期变化喜忧参半：

·NTT将其收入预期从最初的下降0.4%略微提高至增加0.1%；

·新加坡电信（Singtel）预计其收入将会持平（此前预期会有中个位数的增长）；

·阿联酋电信（Etisalat）预计收入将会下滑1%左右，2019年前9个月则报告下滑了1.3%；

·MTS预计收入将会增长6-7%，此前的预期为增长4-6%。

盈利前景要光明得多，至少在EBITDA层面上是如此，大多数修正为正面的:

·德国电信预计EBITDA将增长3.3%（此前预期为增长2.4%）；

·沃达丰的整体EBITDA预期为148亿-150亿欧元，比最初预期高出8亿-10亿欧元，但主要反映了其并购交易影响，也即收购Liberty Global资产和剥离新西兰资产；

·MTS现在预计其EBITDA增长4-5%。在2019年的前三季度中，该公司最初在2018年第四季度发布的“略有下滑”业绩指引在每季度都进行了上调；

·Turkcell的EBITDA利润率预期更新为39-41%（此前为37-40%），表明EBITDA的绝对增长率为14%左右；

·阿联酋电信则预计其EBITDA将有所增长（业绩指引为增长1.2%），此前则预期略有下降；

·KPN预期EBITDA略有增长（最初预期将与2018年持平）；

·Millicom预期拉丁美洲的EBITDA将会呈现2.5%的有机增长，而最初预期为4-6%。

良好的成本控制趋势已得到业界人士的熟知。但是，Ovum注意到，IFRS 16和相关会计准则（如美国的ASC 842）在采用第一年，在整个行业对EBITDA的提振都是相当可观的，某些以前需要支出的成本现在被资本化了。这种影响在俄罗斯和土耳其等一些发展中经济体似乎尤为明显。尽管收入增长环境充满挑战，但自由现金流的前景仍令人鼓舞，而且就AT&T和Singtel而言，去年全年的情况已进一步改善。

尽管对未来的预测本质上充满了错误，但2020年的情况可能会大不相同。在一些相对发达的市场中的5G服务推出，可能会推动某些（并非全部）客户群增加开支，而其他市场（印度就是一个很好的例子）则正在从市场改善中获益。因此，收入趋势可能会略有改善。例如，澳洲电讯（Telstra）发布了截至2020年6月的财年业绩指引显示，其收入将会增长约4%。随着会计影响逐渐消失，成本节约带来的益处可能会放缓（毕竟，运营商多年来一直在努力提升效率），未来运营商的盈利情况可能会更加复杂。