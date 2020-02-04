武汉方舱医院有多牛？看了这些就知道了

IT之家2月4日消息 昨晚连夜开工建造的三座武汉市方舱医院目前已建造完成。不少人还对“方舱医院”为何物不是十分清楚，今日武汉市互联网信息办公室官方也通过微博向大家介绍了“方舱医院”的详细情况。

方舱医院是什么？

方舱医院其实与野战机动医院类似，通俗地说由活动的"房子"建成，在野战条件下以医疗方舱、技术保障方舱、病房单元、生活保障单元及运力等为主要组成，依托成套的装备保障完成伤员救治等任务，在我国抗震救灾等公共卫生应急保障中发挥巨大作用。

都有哪些方舱？

有洗消方舱、储物方舱、药品方舱、灭菌方舱、检验方舱、手术方舱、急救方舱、电站方舱等。

方舱医院是怎么构成的？

有急救、手术、检验、X光等多个模块化系统及辅助设备。

各个模块化系统既可单独使用，也可无缝连接组建成大规模移动医院。实现既可以共享方舱内的设备资源，又便于对伤病员进行快速、高效处置。

舱内无菌程度完全可以达到三级甲等医院的标准。

据官方介绍，方舱内不仅具备流动水手卫生设施、药品及无菌物品存储、器械消毒灭菌、持续的电源供应等条件，还可开展手术，进行检验、彩超、X射线等检查。

目前已建好的三座方舱医院分别是武汉市洪山体育馆、武汉客厅、武汉国际会展中心，未来武汉市将在光谷科技会展中心、武汉体育中心、武汉国际博览中心等地再建更多的“方舱医院”。