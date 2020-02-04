内蒙古呼和浩特一出租车司机确诊新冠肺炎，急寻数百人乘客

患者万某某，女，系出租车（蒙AY1754）驾驶员，目前已被确诊为新型冠状病毒感染肺炎病例。以下是该患者（1月18日-30日）的行动轨迹：

1月27日、29日在家休息，其余时间都在运营出租车。该出租车运营期间，现已梳理出利用微信支付138人、支付宝支付4人，共142人，其余人员使用现金支付，乘客电子支付记录、现金支付人员轨迹及载客里程明细见附件。请广大市民认真核对相关信息，凡在上述时间段内乘坐蒙AY1754出租车的乘客，请务必向当地疾控中心登记，并在家进行居家隔离，自行测量体温。

关于急寻与患者接触者的协查通告

广大市民朋友：患者万某某,女,系出租车（蒙AY1754）驾驶员，目前已被确诊为新型冠状病毒感染肺炎病例。以下是该患者（1月18日-30日）的行动轨迹：

1月27日、29日在家休息，其余时间都在运营出租车。该出租车运营期间，现已梳理出利用微信支付138人、支付宝支付4人，共142人，其余人员使用现金支付，乘客电子支付记录、现金支付人员轨迹及载客里程明细见附件。请广大市民认真核对相关信息，凡在上述时间段内乘坐蒙AY1754出租车的乘客，请务必向当地疾控中心登记，并在家进行居家隔离，自行测量体温。期间如有发热、咳嗽、乏力等症状，及时联系网格管理员或当地疾控中心，并告知自身健康状况、家庭详细地址和联系方式，配合相关部门规范就诊。 各旗县区疾控中心联系电话新城区疾控中心0471-6901455 回民区疾控中心0471-6306994玉泉区疾控中心0471-5973029赛罕区疾控中心0471-6680742土左旗疾控中心0471-3188885托县疾控中心 0471-8528589和林县疾控中心0471-7191244清水河县疾控中心0471-7912822武川县疾控中心 0471-8822235 附：1.乘客电子支付记录2.现金支付人员乘车轨迹3.载客里程明细。 呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部2020年2月4日

万某某驾驶蒙AY1754现金支付人员乘车轨迹排查

一、1月19日1、16:19，鄂尔多斯大街东苑小区附近上车—向西上鄂尔多斯大街—东瓦窑路口左转—呼伦南路赛罕公安分局宿舍附近掉头—向北在东瓦窑路口左转—鄂尔多斯大街烟厂小区下车，下车时间：16:34。

2、16:39，鄂尔多斯大街嘉茂十字路口北侧上车—向北左转进五塔寺东街—右转进入大南街—左转进入大西街—县府街中段右转进入阿吉拉沁南路—向北到新华大街糖厂路派出所附近下车，下车时间：17:02。

3、17:45，天元商厦上车—向东走中山西路—博南路口右转进入呼伦南路—东瓦窑路口左转进入鄂尔多斯大街—右转进入东瓦窑新村二区下车，下车时间:18:17。

4、18:21，东瓦窑新村二区上车—向西进入鄂尔多斯大街——直行至印象江南小区南门下车，下车时间：18：44。

5、 18:52，鄂尔多斯大街石东路小学对面路边上车—向西到石羊桥路口右转进入石羊桥路——温州步行街十字路口左转进入中山西路——穿过北门路口——从牛街南口桥进入牛街——左转进入新华西街——右转进入回民区政府西侧呼钢东路——左转进入光明大街——右转进入西二环辅路——西二环与成吉思汗大街交汇处掉头向南——到西二环刀刀板安居就业小区下车，下车时间：19:31。

6、20:24,交校加油站北侧上车——锡林南路向南——嘉茂路口左转进入鄂尔多斯大街——东瓦窑路口右转进入呼伦南路——右转进入新希望街——恩和家园小区附近下车，下车时间:20:30。

二、1月21日7、8:51，锡林南路恩和大厦对面上车——锡林南路向南——左转上南二环路——科尔沁快速路机场高速出口下——机场下车，下车时间：9:15。

8、 10:37，兴安北路旧交警支队南侧上车——向南右转进入东库街——右转进入哲里木路——右转进入海东路——右转进入海东路——右转进入呼铁家园下车，下车时间：10:50。

9、 11:39，海东路海东公馆附近上车——向东右转进入兴安北路——左转进入东库街——右转进入东影北路（过地道）——直行至东影南路——长乐宫路口南侧下车，下车时间：11:46。

10、 12:46，锦江国际大酒店附近上车——左转进入健康街——左转进入人民路——右转进入中山东路——鼓楼路口右转进入新城南街——劝业场对面下车，下车时间：12:57。

三、1月22号11、20:35，锡林南路嘉茂西门路边上车——路口掉头锡林南路向南——碧海洗浴北侧进入三里营街向西——丽日花园、幸福小区附近下车，下车时间：20:41.

四、1月24日12、9:07，驰誉民族实验小学附近上车——兴安南路向北——右转进入乌兰察布东街——直行至东二环左转到华茂名居附近下车，下车时间：9:19

13、11:18，正泰家园北侧顺意街上车——东二环向北新华大街路口掉头向南——右转进入乌兰察布东街——左转进入兴安南路——驰誉南侧科技厅家属院小区附近下车，下车时间：11:33。

14、19:44,兴安南路蒙幼对面上车——兴安南路向南——左转进入大学东路——右转进入东影南路桥华世界村下车，下车时间：19:50。

15、22:20，中山西路海量北门附近上车——向东博物馆北路口左转——呼伦北路向北——进入北二环路——左转进入兴安北路——左转进入耕耘巷——盛世名筑康庄下车，下车时间：22:36。

五、1月28日 16、13:53，中山东路与卫生厅西巷交汇口附近上车——向东三岔口至新华东街——沿新华大街向东行至东影北路——沿东影北路向南至乌兰察布路——沿乌兰察布东路向东至创业路——沿创业路向南行至金汉御园小区西门附近下车，下车时间：14:03。

17、14:23，三里营街与碱滩巷三岔口附近上车——沿三里营街上锡林南路——向南行至南二环——沿南二环向东上科尔沁南路——沿科尔沁南路行至海东路挑头沿科尔沁南路向南拐至火车东站下车，下车时间：14:39。

六、1月30日18、11:29，爱民街253医院附近上车——东向西沿爱民路至呼伦贝尔北路——沿呼伦北路自北向南到新华大街——沿新华大街向西行至锡林郭勒北路——向南拐入锡林北路——沿锡林北路向南至乌兰恰特西街——在蓝天航空旅行社附近下车，下车时间：11:42。

19、12:11，自海拉尔大街十字路口——沿呼伦路一直向南到南二环——向西沿南二环至昭君路——挑头沿南二环向东走到园丁文明小区附近下车，下车时间：12:27。

20、12:28，呼和浩特市第二医院对面上车——自西向东沿南二环至兴安南路——向北上兴安南路至乌兰察布东路——向东拐至乌兰察布东路——自西向东先锋中巷附近下车，下车时间：12:43。

21、14:15，锡林郭勒南路与学苑西街交汇处上车——沿锡林郭勒南路向北行至健康街——沿健康街向东行至中蒙医院南门对面下车，下车时间：14:17。

附电子支付记录：

附载客里程明细（共154次）