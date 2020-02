《自然》发表论文：武汉病毒所确认新冠病毒进入细胞路径

据湖北日报报道,北京时间2月3日,中国科学院武汉病毒研究所/生物安全大科学研究中心、武汉市金银潭医院及湖北省疾病预防控制中心合作展开的新型冠状病毒鉴定研究工作,以“A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin”(肺炎爆发与一种可能起源于蝙蝠的新型冠状病毒有关)为题,在国际顶级学术期刊《自然》在线发表。相关研究团队从核酸检测、血清学诊断、病毒分离和受体利用等方面揭示了该冠状病毒的基本生物学特性,为疫情控制和药物研发等工作提供了重要线索。

该论文于2020年1月20日提交,1月29日被期刊接收,最终在线发表于2月3日。这也是《自然》首次以正式论文的形式刊发关于新型冠状病毒的研究。在与时间和疫情争分夺秒的赛跑中,该研究在较短时间内提供了较详细的2019新型冠状病毒的基本生物学特性,并揭示出该病毒可能的自然宿主是蝙蝠。研究团队发现,新型冠状病毒能感染过表达人ACE2(血管紧张素转换酶,SARS-CoV的细胞受体)的非敏感细胞,表明新型冠状病毒可以利用SARS冠状病毒的受体入侵细胞。这些研究为后续疫情防控和药物研究等奠定了工作基础。

中国科学院武汉病毒研究所表示,病原鉴定、分离及对病毒可能的自然宿主的判断等结果,在此前已及时通过多种形式向国家和省市相关部门报告。武汉病毒所周鹏研究员、杨兴娄副研究员和金银谭医院王先广医生为该论文共同第一作者,武汉病毒研究所石正丽研究员为通讯作者。

考虑到新型冠状病毒与SARS冠状病毒之间的相关性,研究团队认为,一些针对SARS冠状病毒的药物和临床前研究疫苗可能适用于该病毒。从长远看,应准备广谱抗病毒药物和疫苗,以应对未来这类病毒群引起的新发传染病。研究团队同时强调,最重要的是,应该严格限制野生动物的驯化和消费。