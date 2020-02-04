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卫健委：全国新冠病毒肺炎病死率2.1%，绝大多数是轻症

2020/2/4 15:29:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月4日消息 国家卫健委发布会：截至2月3日24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎病死率2.1%，湖北省3.1%，武汉市4.9%；湖北省死亡病例占全国97%。除湖北省外，其他省病死率0.16%。

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉：首先我想强调一点，此次新型冠状病毒感染的肺炎的患者绝大多数是轻症。大家不要因今天发布会主要谈的重症患者救治，就认为我们患者当中都是重症，产生恐慌或恐惧，这一点是想跟大家传递的一个信号。

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关键词：新冠肺炎

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