卫健委：全国新冠病毒肺炎病死率2.1%，绝大多数是轻症

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家2月4日消息 国家卫健委发布会：截至2月3日24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎病死率2.1%，湖北省3.1%，武汉市4.9%；湖北省死亡病例占全国97%。除湖北省外，其他省病死率0.16%。
国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉：首先我想强调一点，此次新型冠状病毒感染的肺炎的患者绝大多数是轻症。大家不要因今天发布会主要谈的重症患者救治，就认为我们患者当中都是重症，产生恐慌或恐惧，这一点是想跟大家传递的一个信号。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有