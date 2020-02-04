新冠疫情防控战中的高科技和大数据：语音机器人、同行查询系统

在抗击新冠病毒疫情期间，高科技的使用得到了井喷式增长，它们被用来控制疫情的传播，例如，在隔离病房喷洒消毒剂的消毒机器人，向居家隔离的居民打电话提供建议的人工智能语音助手，用来快速确诊的新冠病毒核酸检测试剂盒。

语音机器人



5分钟可以打出200个电话的语音机器人

语音机器人5分钟可以打出200个电话，并完成资料统计，相当于人工工作5-7小时的工作量，效率提高60-84倍。

语音机器人会自动呼叫目标人群电话，与目标人进行多轮交互式会话，收集和确认相关信息，其中包括身份信息、近期活动区域、近期接触人群、近期症状等。确诊完信息后，语音机器人会自动对信息进行分类统计，每天快速反馈统计结果。

发热门诊地图

Baidu人口迁徙地图

Baidu地图和高德地图上线了“发热门诊地图”，用户可以点击进入查看附近开设有发热门诊的所有医疗机构，或直接搜索医疗机构。Baidu还上线了人口迁徙地图，可查看区域实时人口流量密度。

无人机

无人机

现代无人机装备有相机，能利用人工智能技术识别物体。在部分农村地区，政府部门利用装备有扬声器的无人机，识别不戴口罩在室外活动的居民，并劝说他们回家，注意病毒传播风险。

Baidu AI体温检测技术

Baidu人工智能体温检测技术

Baidu的人工智能体温检测技术，基于AI人脸图形关键点识别技术及图像红外温度点阵分析算法，可以对一定面积范围内的多名旅客前额温度进行快速检测、预警，旅客佩戴帽子和口罩也不会影响检测精度，解决了传统体温检测时间长、准确率低等痛点。Baidu人工智能体温检测技术的误差小于0.05度。

Baidu线性时间算法LinearFold

Baidu免费开放线性时间算法LinearFold

Baidu向基因检测机构、防疫中心和科研机构免费开放的线性时间算法LinearFold，以及现有最快的RNA结构预测网站，可以将新型冠状病毒的全基因组二级结构预测时间从55分钟缩短至27秒，提速120倍，节省两个数量级的等待时间。

阿里达摩院人工智能算法可大幅缩短疑似病例基因分析时间

阿里达摩院人工智能算法可大幅缩短疑似病例基因分析时间

浙江省疾控中心推出的自动化全基因组检测分析平台，利用阿里达摩院开发的人工智能算法，可以将原来需要数小时的疑似病例基因分析时间缩短至半小时，能够有效防止因基因变异造成的漏检，并大幅提高病例的确诊速度和准确率。

多家公司免费提供算力，助力新冠病毒疫苗开发

多家公司免费提供算力，助力新冠病毒疫苗开发

目前，新冠病毒疫苗研发工作已经完成毒株分离以及基因测序，这部分工作主要是在实验室进行的。接下来的研发工作，包括对病毒靶点进行识别和鉴别、寻找对应化合物等，都需要大量的算力。阿里云、腾讯、Baidu和滴滴云等宣布将免费向科研团队提供算力，降低疫苗研发成本，缩短研发时间。

奇虎360上线“新型冠状感染性肺炎确诊患者同行”查询系统

“新型冠状感染性肺炎确诊患者同行”查询系统

奇虎360与成都无糖信息公司合作，推出“新型冠状感染性肺炎确诊患者同行”查询系统。用户输入行程日期、车次和地区，即可查询自己是否曾与新型肺炎确诊患者乘坐相同的火车、飞机和地铁。

新冠病毒核酸检测试剂盒

新冠病毒核酸检测试剂盒

香雪制药、达安基因、硕世生物、华大基因等公司开发出新冠病毒核酸检测试剂盒，大幅加快了新冠病毒感染肺炎的诊断速度，有效遏制了疫情的传播。

华为完成火神山医院首个“远程会诊平台”的网络铺设和设备调试工作

火神山医院

华为与湖北移动、湖北联通合作，为火神山医院开通5G基站，并完成医院首个“远程会诊平台”的网络铺设和设备调试工作。

上海灵至科技的自主移动消毒机器人

灵至科技的自主移动消毒机器人

上海灵至科技公司开发的自主移动消毒机器人，加装有1500毫升消毒剂，一次可以连续工作3小时以上。它不需要人工操控，能自主导航、移动，高效、精准地对室内进行360度无死角消毒防疫。

在消毒过程中，它可以自动识别人和物体，对重点部位进行重点消毒。消毒机器人可以使医护人员从繁重的日常工作中解放出来，全力投入诊疗工作。