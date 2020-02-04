微博规范新冠病毒肺炎求助信息：需上传诊断书等信息

新浪微博社区管理官方微博2月4日发布公告，新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现以来，很多网友通过微博和肺炎患者求助超话发布求助信息。目前，相关政府部门已经设置专门的通道与求助者进行核实和对接。
为保证求助信息的真实性，及时性，肺炎患者及其家属可通过以下两种方式发布求助信息。
一、通过肺炎患者求助超话发布求助信息，应当包含求助人员以下信息（若已有相关诊断，请上传图片）：
【姓名】
【年龄】
【所在城市】
【所在小区、社区】
【患病时间】
【病情描述】是否发热、咳嗽等，尽可能详细描述，相关诊断书、CT照片等
【联系方式】
【其他紧急联系人】
二、通过微博发布功能直接发布求助信息，并需要满足以下两个条件：
第一，进行实名认证，符合认证标准的医护人员、患者及家属可以私信@认证服务管家提供对应材料，完成认证。详情可参考>> O认证服务管家
第二，求助信息应当包含求助人员以下信息（若已有相关诊断，请上传图片）：
【姓名】
【年龄】
【所在城市】
【所在小区、社区】
【患病时间】
【病情描述】是否发热、咳嗽等，尽可能详细描述，相关诊断书、CT照片等
【联系方式】
【其他紧急联系人】
特别提醒
站方已经收到网友反馈，有求助人接到了贩卖假药的电话，建议接到此类电话直接报警。
与此同时，微博也呼吁广大网友不要在肺炎患者求助超话内发布与求助信息无关的内容，以便患者信息可以及时被看到。
抗击肺炎疫情，我们在一起！