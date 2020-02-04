微博规范新冠病毒肺炎求助信息：需上传诊断书等信息

新浪微博社区管理官方微博2月4日发布公告，新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现以来，很多网友通过微博和肺炎患者求助超话发布求助信息。目前，相关政府部门已经设置专门的通道与求助者进行核实和对接。

为保证求助信息的真实性，及时性，肺炎患者及其家属可通过以下两种方式发布求助信息。

一、通过肺炎患者求助超话发布求助信息，应当包含求助人员以下信息（若已有相关诊断，请上传图片）：

【姓名】

【年龄】

【所在城市】

【所在小区、社区】

【患病时间】

【病情描述】是否发热、咳嗽等，尽可能详细描述，相关诊断书、CT照片等

【联系方式】

【其他紧急联系人】

二、通过微博发布功能直接发布求助信息，并需要满足以下两个条件：

第一，进行实名认证，符合认证标准的医护人员、患者及家属可以私信@认证服务管家提供对应材料，完成认证。详情可参考>> O认证服务管家

第二，求助信息应当包含求助人员以下信息（若已有相关诊断，请上传图片）：

【姓名】

【年龄】

【所在城市】

【所在小区、社区】

【患病时间】

【病情描述】是否发热、咳嗽等，尽可能详细描述，相关诊断书、CT照片等

【联系方式】

【其他紧急联系人】

特别提醒

站方已经收到网友反馈，有求助人接到了贩卖假药的电话，建议接到此类电话直接报警。

与此同时，微博也呼吁广大网友不要在肺炎患者求助超话内发布与求助信息无关的内容，以便患者信息可以及时被看到。

抗击肺炎疫情，我们在一起！