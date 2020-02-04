支持PCIe 4.0的中端主板来了，技嘉注册10余款B550产品

IT之家2月4日消息 去年，AMD X570主板和锐龙3代处理器同步发售，最便宜的在1500元左右，最贵的可以达到7000到8000元。爆料消息称AMD B550/A520主板将于今年Q1发布，现在技嘉的十几款B550主板已经出现在了EEC网站上。

技嘉B550主板系列：



B550 AORUS MASTER

B550 AORUS ELITE

B550 AORUS PRO AC

B550I AORUS PRO AX

B550 AORUS PRO

B550M AORUS PRO

B550 GAMING X

B550M GAMING

B550M DS3H AC

B550M DS3H

B550M H

B550M S2H

根据外媒VideoCardz的报道，预计B550将是AMD第一款支持PCIe 4.0的中端主板芯片组，之前曝光的B550A OEM系列主板只支持PCIe 3.0。技嘉的B550系列包含了ATX、Micro-ATX和Mini-ITX产品，还有“AORUS”高端系列。

目前，只有X570系列主板支持PCIe 4.0的设备，原来支持的400系主板也在更新BIOS后砍掉了。新款B550主板价格将会更实惠，也会刺激很多用户购买尝鲜PCIe 4.0 SSD等设备。