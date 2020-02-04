工信部倡议：尽快利用人工智能补齐技术短板，协力抗击疫情

工信部网站今天发布《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》，倡议书内容如下：

人工智能相关学（协）会、联盟、企事业单位：

当前，打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情是最重要的使命任务。习近平总书记强调，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。在党中央国务院坚强领导下，社会各方面都在积极行动，为抗击疫情贡献力量。疫情防控急需就是动员令，就是冲锋号。在此，倡议进一步发挥人工智能赋能效用，组织科研和生产力量，把加快有效支撑疫情防控的相关产品攻关和应用作为优先工作。具体倡议如下：

一是加大科研攻关力度，尽快利用人工智能技术补齐疫情管控技术短板，快速推动产业生产与应用服务。以需求为导向，鼓励人工智能企业和应用单位、上下游企业联合攻关，在疫情发现、预警、防治等方面积极做出应有贡献。人工智能产业创新重点任务入围揭榜企业更要将投身疫情防控技术支撑工作作为揭榜攻关的磨刀石和试金石。

二是充分挖掘新型冠状病毒感染肺炎诊疗以及疫情防控的应用场景，攻关并批量生产一批辅助诊断、快速测试、智能化设备、精准测温与目标识别等产品，助力疫病智能诊治，降低医护人员感染风险，提高管控工作效率。

三是着力保障疫期工作生活有序开展。开放远程办公、视频会议服务和AI教育资源，助力办公远程化、教育在线化和生产智能化，推动实施“居家能办公，停课不停学，停工不停产”。

四是优化AI算法和算力，助力病毒基因测序、疫苗/药物研发、蛋白筛选等药物研发攻关。

疫情当前，同心协力必能快渡难关。让我们以最大的工作热忱，以最快的响应速度，向最需要的地方研发和投放人工智能产品和解决方案，以实际行动做好这场疫情防控阻击战的技术保障工作！

如有相关工作举措与建议，请及时与我们联系。

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工业和信息化部科技司

2020年2月4日