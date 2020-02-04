当新冠病毒肺炎和地震一起来，我们该怎么避险？

2月3日0时5分，四川成都市青白江区发生5.1级地震，成都、德阳、资阳等地震感强烈。#成都5.1级地震# #地震预警#，随即登上热搜。

大陆地震预警网成功预警成都青白江5.1级地震，给成都市提前8秒预警。一些位于震中附近的手机、电视等发出预警提示，上线了地震预警功能的小米手机、小米电视、四川广电、酷云互动等发出了预警。四川省成都市安装了地震预警接收终端的小区“大喇叭”发出了预警。

虽然大家很乐观，但这个问题也引发了我们的一些新思考。那就是：

在新型冠状病毒疫情期间，如遇到地震，我们该怎样来快速选择正确的避险方式呢？

以下是成都高新减灾研究所为大家准备的《并发双突发事件的避险策略——从新冠背景下的地震预警避险策略谈起》，希望能够为您下次遇到类似的状况时提供一些避险参考建议。

若个人同时碰上两个突发事件，在应急避险时需要考量两个因素：危险程度、时间紧急程度。

基本原则是：如果危险程度差不多，则需要先应对紧急程度更高的事件；如果危险程度差别较大，则先应对危险程度更高的事件。

以新冠肺炎疫情下发生的地震为例：

注意：防疫的时间是以分钟或更长的时间尺度来计算，而防震的时间则是以秒来计算

（一）若预警地震烈度是强破坏性的，则疫情和震情都很危险，都需要避险。考虑到应对新冠肺炎疫情的紧急程度不如地震高，则：若需要到室外避险，则应该戴上（或至少拿上）口罩再避险到室外，并在到达室外后及时戴上口罩；若紧急在室内避险地震，则不需要考虑防疫的事情，因为既然在室内，民众应已采取防疫措施，只需采取正常的室内避险方式即可（保护头部，就近躲避在活命三角区，远离玻璃和悬挂物等）。

（二）若预警地震烈度不是强破坏性的，则防疫优先级高，需要做好防疫措施再避险地震。

当然，实际的情况多种多样，例如，新冠背景下的火灾避险、地震救援期的堰塞湖应急等，需要平时多思考，应急时快速决策，及时采取最优的方式应急。