旷视科技AI测温系统上线，在海淀地铁站等场所试点应用

2月4日晚间消息，旷视科技称，经过十天连夜奋战，旷视AI测温系统正式上线，并已经在海淀政务大厅和海淀区部分地铁站展开试点应用。

据透露，在海淀区以及中关村科学城管委会的统一调度下，旷视春节期间调集近百人研发团队全力奋战，对发热人员追踪系统需求、解决方案功能规划、接口方案、测试联调、供应链整合等问题进行深入讨论和沟通。

基于落地场景需求，旷视研发团队提出了“人体识别+人像识别+红外/可见光双传感”的解决方案，通过前端红外相机鉴别人流中的高温人员，再根据疑似发烧者的人体、人脸信息，通过AI技术，可以辅助各类公共场所（火车站、汽车站、地铁站、机场）等高密度人员流动场景下的工作人员快速定位体温异常者，实现非接触密集型人流AI辅助温感解决方案，解决疫情平稳后在开放场所的通行效率与可控度。

据介绍，相比人工近距离检测手段和传统的发热筛查系统，旷视将研发重点放在对远距离的测温精度以及高密度人流量的可用性上。

首先旷视针对戴口罩遮挡进行了专项模型优化，即便在口罩和帽子大面积遮挡人脸的情况下，系统也能帮助工作人员快速筛查通行人群，识别误差±0.03℃，大众无需摘下防护也无需排队聚集，大大提升公共空间的安全性和检测效率。

系统另外的一大特点是可支持大于3米的非接触远距离测温，一旦有疑似发热人员出现就会自动报警。结合旷视自研的人体ReID检测检索技术，系统可以帮助工作人员快速定位发热人员位置线索，以进行进一步的确认检测和医学观察。

旷视研发人员表示此系统的智能疑似高热报警带宽可达到1秒15人，且一套系统可以部署16个通道，基本保证一个地铁口管控。这样一来人流量较大的通道在AI系统的辅助下，仅需1名工作人员就能够管控现场，大大降低一线工作人员被感染的风险。