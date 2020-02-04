华中科技大学、华为云等联合筛选出五种可能有效抗新冠病毒药物

据华为官方消息，2月3日，华中科技大学同济医学院基础医学院、华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院、西安交通大学第一附属医院、中科院北京基因组研究所、华为云联合科研团队宣布，筛选出五种可能对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）有效的抗病毒药物，供研究机构和制药企业进一步药物研发参考。



上述联合科研团队针对2019新型冠状病毒的多个靶标蛋白（其中Mpro 蛋白晶体结构由中科院饶子和院士团队提供），对8506种上市或者正在进行临床试验的药物中进行超大规模计算机辅助药物筛选工作，并在一周内取得了第一阶段成果。

研究发现，有五种药物可能对2019新型冠状病毒有效，分别是Beclabuvir，沙奎那韦（Saquinavir），比特拉韦（Bictegravir），洛匹那韦（Lopinavir），多替拉韦（Dolutegravir）。

联合科研团队发现：

Beclabuvir不仅可以和Mpro蛋白结合，还可能是2019新型冠状病毒RNA依赖的RNA聚合酶NSP12的一种潜在抑制剂；

沙奎那韦（Saquinavir）不仅可以很好地同Mpro蛋白结合，还能够和2019新型冠状病毒的S蛋白相结合，可以同时在细胞内部和表面阻止病毒的扩增。

目前，联合科研团队正在对上述五种抗病毒药物进行细胞学验证，并推动药物临床试验。

本次联合科研团队发布的研究成果都将通过华为云面向生物医药研究机构开放，用于抗病毒药物研发。