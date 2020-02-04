内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华中科技大学、华为云等联合筛选出五种可能有效抗新冠病毒药物

2020/2/4 20:38:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据华为官方消息，2月3日，华中科技大学同济医学院基础医学院、华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院、西安交通大学第一附属医院、中科院北京基因组研究所、华为云联合科研团队宣布，筛选出五种可能对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）有效的抗病毒药物，供研究机构和制药企业进一步药物研发参考。

上述联合科研团队针对2019新型冠状病毒的多个靶标蛋白（其中Mpro 蛋白晶体结构由中科院饶子和院士团队提供），对8506种上市或者正在进行临床试验的药物中进行超大规模计算机辅助药物筛选工作，并在一周内取得了第一阶段成果。

研究发现，有五种药物可能对2019新型冠状病毒有效，分别是Beclabuvir，沙奎那韦（Saquinavir），比特拉韦（Bictegravir），洛匹那韦（Lopinavir），多替拉韦（Dolutegravir）。

联合科研团队发现：

  • Beclabuvir不仅可以和Mpro蛋白结合，还可能是2019新型冠状病毒RNA依赖的RNA聚合酶NSP12的一种潜在抑制剂；

  • 沙奎那韦（Saquinavir）不仅可以很好地同Mpro蛋白结合，还能够和2019新型冠状病毒的S蛋白相结合，可以同时在细胞内部和表面阻止病毒的扩增。

目前，联合科研团队正在对上述五种抗病毒药物进行细胞学验证，并推动药物临床试验。

本次联合科研团队发布的研究成果都将通过华为云面向生物医药研究机构开放，用于抗病毒药物研发。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：新冠肺炎肺炎华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    