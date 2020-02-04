海信提前招聘，微信视频面试！第一波5000人，综合工资3800元-5000元/月

今日恰逢立春，海信官方表示，在严格遵守国家省市复工规定的同时海信决定提前启动招聘工作简历网络投递，微信视频远程面试。海信旗下上市公司海信视像率先登场。海信视像电视黄岛、江门和贵阳三大生产基地开启大量招聘工作。

根据介绍，海信视像招聘电视装配、电视维修、质量检验、设备维修、物料配送、仓储保管、后勤服务等岗位，薪酬综合工资3800元-5000元/月。福利补贴年度5500元。入职一个月签订五险，享受300元/月合同工补贴。