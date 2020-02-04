美国英国德国齐出手！新型肺炎疫苗，还会远吗？

新型肺炎疫情依然不断升级，研制疫苗自然成为当务之急。

截止2020年2月3日24时，全国新型肺炎确诊20438例，死亡425例，治愈632例，疑似23214例。而放眼海外，肺炎疫情可以说已经成了全球流行病，其影响不可小觑——根据腾讯新闻实时数据，截止发稿，海外国家已确诊160例，死亡1例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长Anthoy Fauci表示：

新型冠状病毒的传染性非常强，几乎可以肯定，它将变成一种全球流行病，即在两个或两个以上的大陆上持续传播的流行病。

基于此，各方力量也开始加紧研发疫苗，以期早日控制疫情进一步蔓延。

各国政府加大投入

当然，面对新型肺炎疫情全球升级的态势，各国政府在出台旅行禁令，进一步加强对中国旅客限制的同时，也注重疫情，希望加快开展新冠病毒疫苗的研发：

• 美国政府上周表示，正在加快落实冠状病毒疫苗的研发工作，以期在三个月内开始第一阶段的试验；

• 德国研究部长Anja Karliczek 1月31日表示，预计将在几个月内研制出冠状病毒疫苗。

当地时间2月3日，英国政府宣布，将投资2000万英镑（2600万美元），用于加快推进新型冠状病毒肺炎疫苗的研发生产。该项疫苗研发工作将由CEPI（全球流行病防疫创新联盟）主持。

• 当日，英国卫生大臣Matt Hancock在访问英国波顿唐恩实验室时，宣布了该项最新投资计划，他表示：疫苗是我们抵御包括冠状病毒在内的多种致命疾病的最佳途径。

CEPI成立于2017年，是由公共机构、私人和慈善组织支持的、预防与对抗流行病的全球合作组织，在英国伦敦、挪威奥斯陆、美国华盛顿均设有研究所。CEPI 1月31日宣布，已与生物技术公司CureVac（CureVac总部位于德国，于2000年创立,专注于RNA药物的研发，是RNA制药领域的领军企业。）建立合作，旨在研制一种冠状病毒疫苗。

【图片来源：CNBC 所有者：CNBC】

CEPI首席执行官Richard Hatchett表示，英国政府的这一投资“正值全球竞相应对新型冠状病毒的关键时刻”，他表示：

这种新型冠状病毒在全球的迅速传播和独特的流行病学特征令人担忧，我们希望与合作伙伴一起在4个月内完成试验疫苗的临床试验。

针对这一承诺，他表示，最早期的临床试验将检验疫苗的安全性，大约需要2-4个月。同时 Richard Hatchett也认为，这是一个不简单的目标，目前不能保证是否成功，但未来几个月必定会面临很多挑战。

各地实验室火力全开

与此同时，世界各地的生物技术公司、疫苗实验室也在如火如荼地展开研究：

美国马萨诸塞州的生物技术公司Moderna正在开发一种由美国国立卫生研究院（NIH）研究人员基因设计的疫苗，预计能在2020年4月前进行临床试验；

美国费城的生物技术公司inovio正在为已研制出的疫苗接受实验室和动物试验做准备。据悉，这项工作得到了流行病防范创新联盟900万美元的资助；

制药行业领军者强生也在研制疫苗，不过这种疫苗推向市场需要一年时间。

就研制方法而言，大多数实验室都在参照SARS（严重急性呼吸综合征）和MERS（中东呼吸综合征）冠状病毒的疫苗研制经验。纽约市西奈山伊坎医学院疫苗学教授Florian Krammer表示：

基于这些疫苗，我们可以立即研制出新型冠状病毒的疫苗模型。我们实验室正在进行相关研究，现在美国大概有50个实验室也在研究。

另外澳大利亚昆士兰大学病毒学家Keith Chappell近日告诉美国国家公共电台，他的实验室正在利用新型冠状病毒的基因序列快速研究疫苗，实际上中国的研究人员已经破解了该序列，并与世界共享：我们的目标是用4个月通过序列信息制造安全、有效的药品。

成功治愈，初现曙光

当前，海外国家已有治愈病例，而相比其他海外国家，泰国治愈率惊人。

2月2日下午，泰国副总理兼卫生部长阿努廷主持召开新闻发布会称，泰国医疗人员发现了可有效治疗新型冠状病毒感染肺炎的药物配方，患者在用药治疗48小时后，检测结果呈阴性。

在发布会上，曼谷Rajavithi医院专家医师Kriangsak Atipornwanich博士介绍说，医疗团队对一名70多岁的患者使用抗流感病毒药物结合抗艾滋病药物进行治疗，效果良好，患者用药12小时后候症状有所改善，48小时后测试结果呈阴性。据悉，这两种药物都是泰国政府医用组织生产的标准药物。

与此同时，美国近日也成功治愈了一名新型肺炎患者。

北京时间2020年2月1日凌晨，《新英格兰医学杂志》（NEJM）在短篇报告栏目报道了美国首例确诊新型冠状病毒肺炎患者成功治愈的病例。根据文章，这名2019-nCoV（新型冠状病毒）感染者在美国隔离治疗之后病情出现恶化，对其使用抗病毒药物Remdesivir（瑞德西韦）之后，效果立竿见影。

上述药物 Remdesivir是由全球第一的抗病毒药物研究公司、美国最大的生物技术公司之一Gilead研发的抗埃博拉病毒的试验药物，可抑制RNA合成酶（RdRp），而2019-nCoV病毒里存在RdRp。目前Remdesivir尚未在美获批，本着“同情用药”的原则，被医生用于首例确诊患者的治疗中，没想到效果显著。

成功治愈患者，在这种节骨眼上无异于看到曙光。然而，目前可能有效的药物，从临床试验到获批、生产、上市，仍然需要一段时间。

和时间赛跑

人人皆知这场战斗必将胜利，而未知的，是何时胜利。

约翰·霍普金斯大学健康安全中心高级学者Amesh Adalja说：

尽管我们可能会在一年内进行临床试验，但我预计，冠状病毒疫苗无法在一年内上市。

实际上，让数百万剂量的新型冠状病毒疫苗到达医生和病人的手中，甚至比研发过程本身还要复杂。

正如Florian Krammer所说：

“我们实际上可以在两周内研制出疫苗，但是这对当前的形势来说意义不大，因为任何新疫苗都将面临生产和监管方面的障碍，需要至少数月才能克服。另外，市面上没有针对任何冠状病毒的疫苗，甚至没有针对SARS或MERS的疫苗。如果这只是流感，那么由于大规模生产流感疫苗的技术已经到位，生产可能更容易启动。目前针对冠状病毒疫苗并没有现成的制造技术，这正是问题的症结所在。而且疫苗开发商还必须向联邦监管机构证明安全有效性，也是不简单的步骤，更别说之后的生产和大批量上市了。”