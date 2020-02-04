部分YouTube视频作者大发“新冠病毒财”

据央视新闻报道，美国Mother Jones杂志2月1日发文称，YouTube平台上有一些视频作者利用公众对新型冠状病毒的恐惧心理以及对相关信息的急切需求，制作并发布“不专业的”甚至“虚假的”内容，疯狂圈粉，大发“病毒财”。

金融网站Peak Prosperity的创始人之一Chris Martenson最近摇身一变，成为流行病专家。其中制作的一集《科学家说新型冠状病毒比你想象的更严重》的观看量超过70万次，后续六个视频也总共获得过百万的观看量。并声称其网站中有更多“大流行病预防措施”等信息，而且只有付费用户才能浏览。短短一周的时间，其付费用户数量增加了12000个。

值得庆幸的是，他发布的内容虽然不够专业，但并不属于有害信息。

而同样在YouTube上因为新型冠状病毒而爆红的 Atlantis Report频道就完全不同了。该频道大肆宣扬毫无根据甚至自相矛盾的“病毒阴谋论”。其中一期视频宣称新型冠状病毒是美国银行家和反对特朗普的顽固分子制造出来的，但这种病毒最终可能会帮助特朗普成功连任，因为他可以把选举前发生的任何经济危机都归罪于病毒带来的不利影响。视频还说病毒将杀死很多老年人，这样特朗普政府就可以减少社会保障支出了。

该频道的另外一些视频还宣扬“新型冠状病毒是有人利用无人机发起的针对中国的生化攻击”以及“新型冠状病毒是从加拿大窃取并在中国投放的生化武器”等虚假信息。

传染病专家Angela Hewlett博士表示，她理解公众对这个病毒的关注，但这绝不应该成为一些人追逐点击量甚至散布谣言的借口。她说：“新型冠状病毒让医学界的每个人都感到震惊，但我们必须用事实和有用的信息来应对这个病毒的影响。”