美国昆腾将收购西部数据旗下对象存储业务，预计4月前完成

2月4日晚间消息，美国昆腾公司宣布，公司已与西部数据公司的子公司西部数据技术公司达成协议，将收购后者的ActiveScale对象存储业务。此项交易预计将于2020年3月31日前完成，但须通过惯常的成交条件。此次交易的财务条款尚未披露。

昆腾公司总裁兼首席执行官杰米·勒纳表示，随着昆腾的业务回归增长轨道，该公司开始评估潜在的，能丰富公司产品矩阵的战略收购行动。ActiveScale对象存储软件完全契合与我们的战略目标、市场重心以及公司的产品、技术组合。从另一方面说，大量的工程师与科学家们合力开发了ActiveScale这款包含纠删码算法的对象存储软件，他们将与ActiveScale一同加入昆腾，我希望我们能铺就一条充满吸引力的技术路线，并最终向市场展示多种新的解决方案”。而该产品线与相关人才的加入，为昆腾目前的产品矩阵带来了对象存储软件和纠删码技术，也为昆腾公司能够继续深入拓展对象存储市场增添了新的动力。随着新产品线的加入，昆腾公司将持续致力于维护一个开放的第三方对象存储生态系统，而StorNext可轻松将数据移动到任一第三方对象存储层。

据介绍，昆腾公司已销售并支持ActiveScale产品线多年，在交付对象存储业务方面，有着丰富的项目经验。ActiveScale可以服务于媒体与娱乐、基因组学和生命科学、自动驾驶研究、其他各类科学研究等多个领域当中：例如对象存储可用于视频内容创作、电影和电视制作的长期内容存储库。再如对象存储在基因组学与生命科学领域的应用以及对象存储在视频监控方面的应用等。