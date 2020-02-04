疫情新闻不用整天刷，关注这几个靠谱信息源就够了

最近一段时间，有关「新型冠状病毒」的新闻铺天盖地，在这个巨大的灾祸面前，其它所有事情都好像变得不再重要。新闻平台、社交网络、朋友圈、聊天群......到处是有关疫情的讨论。

有的人出于好奇、恐惧，也可能是待在家里实在无聊，于是把网上真真假假的信息刷了一遍又一遍。其实不管是真消息也好，谣言、假新闻也罢，这种疯狂的信息输入会给人的心理带来极大的负担。

▲图自世界卫生组织

网上的信息看了那么多，真正对个人有用的其实就那么几条。在这个特殊的时期，大家也要注意，别让消极心态影响了自己的正常生活。极客之选给大家整理了几个关于新型冠状病毒的信息源，关心疫情动态，只要关注它们就够了。

综合信息

丁香医生

功能：疫情地图、疫情公布、疾病知识、防护指南、辟谣信息等

https://ncov.dxy.cn/

疫情爆发后，丁香医生是最早做出响应的平台之一，目前有关新型冠状病毒的信息汇总，丁香医生也做得最为完整全面。通过疫情地图可以看到全国范围内，各省市的确诊、死亡、治愈人数。针对网上流传的虚假信息，丁香医生也会第一时间进行辟谣公布。你还可以在这里看到有关病毒预防的各种知识，比如口罩的选择、如何进行消毒工作等。

微信「医疗健康」

功能：疫情地图、动态订阅、门诊地图、口罩攻略等

微信在支付页面九宫格中添加了「医疗健康」服务。这里有全国疫情的实时动态，你还可以订阅所在地区的信息，第一时间获取最新疫情。在医疗健康服务中，提供了各省市医疗救治的定点医院，以及发热门诊的信息，保证患者第一时间获得救治。目前已经有不少省市提供口罩的预约购买，详细信息可以在「口罩攻略」中看到。

疫情公布

国家卫健委

功能：疫情公布、防护指南等

http://www.nhc.gov.cn/xcs/xxgzbd/gzbd_index.shtml

国家卫健委每天会公布当日的疫情情况，包括确诊病例、重症病例、死亡病例、治愈病例、疑似病例等。这是目前最官方权威的消息，丁香医生、微信等平台的疫情地图也是引用了这里的数据来源。

人民网

http://society.people.com.cn/GB/369130/431577/index.html

除了国家卫健委的每日疫情通报，还有不少县市的疫情发布是由地方政府公布的。人民网的「实时播报」中汇总了这些地方疫情消息，更为全面和及时。

新华网

http://www.xinhuanet.com/politics/xxgzbdgrdfyyq/index.htm

除了疫情通报，新华网的「实时动态」还会更新一些有关新型冠状病毒的社会新闻，来源较为真实可靠。

知识科普

世界卫生组织

功能：知识科普、防护指南等

https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

疫情爆发后，世界卫生组织也第一时间做出了响应动作。关于病毒科普、防护指南，这里有比较全面靠谱的建议。

防护指南

中国疾病预防控制中心

功能：疫情公布、防护指南等

http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/

关于公共场所、公共交通的防控指南，大部分都是由中国疾病预防控制中心统一制定发布。你可以在这里看到各种特殊场合，以及针对特殊人群的防控建议，比较权威可靠。

同程查询

新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者同行程查询工具

http://2019ncov.nosugartech.com/search.html

疫情爆发期间恰逢春运，不少人搭乘公共交通返乡或返回工作地，如果有确诊病例，与该患者同乘交通工具的乘客就有被感染的危险。人民日报官微会在#寻找染病车船飞机乘客#话题下更新确诊病例的行程消息，你也可以通过这个工具进行自我排查，如果发现情况就及时通报。

实时辟谣

腾讯新闻「较真」栏目

功能：实时辟谣

https://vp.fact.qq.com/

由于移动互联网的发展，我们这次经历的「新型冠状病毒」事件在信息传播上更为快速，一些最新的疫情通报、知识科普能够及时传达给每个人，但谣言的传播也更加容易了。腾讯新闻「较真」栏目推出了实时辟谣平台，你可以在这里看到最新的辟谣信息，也方便让长辈们分辨新闻的真实性。

疫情新闻不用整天刷，关注这几个信息源就够了

在这个特殊的时期，人们难免会被各种疫情消息影响心情。我们建议大家不要过度沉浸在消极情绪中，各位的心理健康也很重要。每天做好该有的防护措施，早上起来花10-20分钟了解一下靠谱、确定的疫情消息，然后该工作就工作、该放松就放松。

祝我们都能够顺利度过这个难关！