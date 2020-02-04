武汉火雷神山医院“云监工”直播：车车“叉酱”人气最高

2月2日，武汉火神山医院正式交付。当晚24时，央视频客户端上的火神山医院慢直播正式收官，大批“云监工”阵地不换、任务不减，继续执行雷神山医院“云监工”任务。

1月27日，中央广播电视总台“央视频”App客户端“疫情24小时”专题页面呈现了武汉火神山和雷神山两家抗疫临时医院建设现场的慢直播。多个角度固定机位的镜头真实呈现了工地现场，没有音乐，没有解说，画面中只有叉车和工人忙忙碌碌的身影。数千万网友纷纷打卡执行“云监工”任务

据央视频大数据分析，自1月27日8时至2月2日16时火神山、雷神山医院慢直播的78万条评论中，最多留言是武汉加油！

最勤劳的“云监工”是谁？

“云监工”每天的“报到”“来了”“打卡”是例行公事。“央视频”大数据抓取了有地域标识的近7万网友留言，山东、广东、河南打卡“监工”数量分列前三，占比分别达到8.99%，8.96%和7.17%。

夜间在岗是常态

00后是主力军云监工们最爱上晚班。大数据显示在21:00-24:00时间段评论数据占全天的29.1%，评论数量相对少一点的时间段则是在5:00-8:00交接班时间。

在“云监工”里有朝气蓬勃的00后，有而立之年的90后，也有正处在事业上升期的80后。“央视频”大数据抓取了带有年龄数据的留言发现00后“云监工”占比竟然超过一半。

“叉酱铲酱”谁主沉浮？

“叉酱刚刚开过去了”“太厉害了，加油，小黄小蓝小绿小红叉酱欧尼酱白居易打卡”“我通过VR视频看了，吴三桂是一排树，并不是三颗，请大家放心，并不会因为三棵树砍掉吴三桂”……

直播上线不久，网友就给建设工地的工程车起了各种各样的爱称。评论里看似各种异想天开，实际是建设工地的工作人员满满的关心和加油。大数据能够告诉我们，哪辆勤劳的“工程车”最受欢迎吗？答案来了！

数据显示，在众多提及工程车昵称的留言中，“叉酱”提及率高居榜首，占比24.3%；“小黄”、“吴三桂”和“呕泥酱”紧随其后，提及率分别达到9.7%、9%和8.9%。

2月2日24时，武汉火神山医院慢直播迎来了最后时刻，“央视频”慢直播累计观看量已达8682万人次。