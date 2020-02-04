国家卫健委：核酸试剂盒到位10万份，检测时间缩短到1天

央视新闻报道，今天晚上国家卫健委专家组成员蒋荣猛表示，目前试剂盒数量足够，已到位10万人份，主要是之前检测时间不够。这两天，武汉市中心医院、汉口医院等已可以做到上午送样当晚出结果，#试剂盒检测时间缩短到1天#，过去需要3-4天。另外，部分一线医院已可自行进行核酸检测，不必送到第三方机构。

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病毒离开武汉会衰减吗？

国家卫健委专家组成员蒋荣猛：目前并没有发现病毒变异。#武汉确诊死亡病例平均年龄68岁#，而全国其他省市的确诊病例平均年龄较轻。可以想象，春节前能走的基本上是年轻人。武汉重症病例以老年人为主，老年人本身基础疾病较多，救治起来困难较大。这和病毒离开武汉会衰减没有关系。

武汉一床难求多久能改善？

国家卫健委专家组成员蒋荣猛：目前情况比较紧张，有的病人住院还需要等。但我相信，问题会较快得到解决。大批赴武汉医务人员正在接管病区，接收病人；武汉3家医院增设了1000张ICU床位，从全国调配1000名ICU护士，集中救治重症病人；方舱医院的3400张床位，用于集中隔离轻症病人。

为什么武汉确诊病例病死率高？

国家卫健委专家组成员蒋荣猛：首先，武汉发病人数多；其次，武汉目前的医疗资源、其ICU队伍不足以应对此次的重症救治。打个比方，比如北京、广东，可能是十个医生看一个病人，在武汉可能是一个医生看十个病人，工作压力可想而知。