手机销量差、音箱需求低：谷歌硬件业绩不佳缺席财报

北京时间2月5日讯，谷歌首席执行官桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）在过去三年中一直在吹嘘所谓的“谷歌最大的三个赌注：YouTube、云计算和硬件”的商业前景。但前两笔投资的表现似乎超过了第三笔。

谷歌母公司Alphabet发布了该公司截至2019年第四季度财报，首次单独列出了YouTube和Cloud revenue。不过，除了销售额较上年同期下滑之外，该公司没有透露任何有关硬件的细节。皮查伊在去年12月获得了Alphabet首席执行官的额外职位，她和首席财务官露丝-波拉特（Ruth Porat）都没有具体说明硬件业绩低迷的原因。

但谷歌低价手机的普及，以及对其智能音箱的需求趋平，是两个显而易见的因素。这些高管称，硬件是一个持续的投资重点，可以肯定的是，目前的业务形式只有3年的历史，相比之下，云计算有9年，而YouTube有15年。

皮查伊周一表示：“在实现我们对环境计算的愿景方面，硬件仍处于早期阶段。”波拉特称硬件是“数十亿美元的生意”，相当于每个季度至少5亿美元。

去年第四季度，YouTube的广告和订阅收入同比增长至55亿美元。云计算季度销售额为26亿美元，增长53%。

Pixel系列表现“令人失望”

去年初，波拉特表示，谷歌的Pixel 3面临来自高价智能手机的激烈竞争，其中可能包括苹果(318.85, 10.19, 3.30%)的iPhone和三星的Galaxy S系列。

谷歌随后推出了一款价格为399美元的设备，名为Pixel 3a。据分析师和该公司称，谷歌卖得很好，但这意味着一些消费者减少了谷歌的支出。据研究公司国际数据公司（IDC）估计，2019年上半年，Pixel 3a将谷歌的智能手机销量提升至410万部，几乎与2018年全年的销量持平。

去年秋天发布的Pixel 4表现更差。今年1月，零售商对Pixel 3的打折幅度超过了200美元，比一年前Pixel 3的降价幅度还要大。根据跟踪策略分析公司的数据，去年第四季度全球手机出货量为3.75亿部，而Pixel系列仅有270万部，这是一个“令人失望的”表现。

谷歌智能音箱需求下降

去年5月，谷歌将几款音箱产品从谷歌Home换成了谷歌Next。消费者对这些设备的需求也出现下滑。

市场研究机构Canalys的数据显示，谷歌的市场份额在2019年前三季度有所下降，出货量约为1130万个智能音箱，而2019年同期的出货量为1450万个。

而亚马逊(2049.67, 45.47, 2.27%)公司的Echo产品在大量电视营销活动中赢得了市场份额。

Strategy Analytics公司2019年全年的初步数据显示，谷歌智能音箱的出货量增长了35%，这得益于该公司去年第四季度与Spotify等公司达成的合作协议。皮查伊周一告诉金融分析师，该公司的Nest Mini和Nest Hub Max在假期期间销售良好。

谷歌希望通过收购健身追踪器和智能手表制造商Fitbit来提振其硬件业务。波拉特周一与记者通话时表示，谷歌仍希望在今年完成交易。她补充称，由于疫情影响导致谷歌设计和制造设备的亚洲产业链关闭，硬件业务可能面临挫折。