特斯拉超越奈飞，成为美股最具价值的“垃圾债”公司

北京时间2月5日讯，特斯拉今日延续昨日涨势，再度暴涨近20%，股价涨至930美元，市值超1680亿美元，已经超越曾经的“神股”奈飞，成为美国股市中最具价值的“垃圾债券”公司。

此前，标普全球评级将特斯拉债券评级为B-，比“投资级”低6个等级，穆迪也曾将特斯拉债券评级为“非投资级”。然而，特斯拉的债券价格相对奈飞来说依旧相当便宜。

在今日早盘期间，特斯拉一度涨超20%，但随着美股著名空头香橼研究（Citron Research）发布对这家汽车制造商的最新看空消息，该公司股价已明显脱离高点，涨幅回落至15%左右。

香椽称，“我们喜爱特斯拉，曾经承诺永远不会再做空。但当电脑开始驱动市场，我们相信，即便是（特斯拉创始人）马斯克，假如他是基金经理，也会做空这只股票。这和技术再也没有关系，特斯拉已经成为新的华尔街赌场”。

特斯拉的超额购买量已经超过了2017年比特币泡沫顶峰时的水平。

今日盘前时间，特斯拉最大的多头之一、新街公司（New Street）的费拉居（Ferragu）下调了该公司的股票评级，他说：“未来12个月该股股价进一步升值的来源有限……我们认为，2020年的情况会很好，但这在很大程度上是意料之中的，我们还看到了该股的一些风险：空头挤压的结束，20年第一季度毛利率的下降等。”该股在今日盘前前上涨了近15%，首次突破900美元大关。

特斯拉的另一大股东罗恩-巴伦（Ron Baron）则早些时候在表示，他不会出售任何股票，他预计特斯拉的收入将在10年内增至1万亿美元。

分析师称，尽管特斯拉股价的此番猛涨显然是延续早前的挤压，这种挤压已在名义上碾碎了所有剩余的空头，简单来说，现在的特斯拉就像是2007年的大众或者2017年的比特币。但这种暴涨是真实的吗？如果是，那么特斯拉应该会在此抛售股票以为接下来的十年做准备。