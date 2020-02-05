微软Windows 10更新遭用户diss：体验不佳且网络和音频易出问题

IT之家2月5日消息 据外媒报道，微软上周发布了Windows 10 KB4532695，这是Win10版本1903和1909的非安全更新。微软表示，该更新包括对File Explorer Search栏错误的修复，但用户发现“已修复”的File Explorer体验依旧糟糕。

除此以外KB4532695还存在很多问题，从死亡蓝屏（BSOD）到破坏基本功能。根据最新报告显示，KB4532695还可能禁用某些用户的声音和Internet连接。在微软社区论坛中，许多用户报告说最新的累积更新会使得音频或声音适配器出现停摆的情况，有用户由于更新后音频出现问题，更新驱动也不能解决，最后不得不卸载补丁。

除了音频问题外也有用户反馈称更新补丁后一些PC的网络功能也会被影响：包括以太网连接以及Wi-Fi。一位用户表示自己更新后设备的WiFi适配器停止工作了，而在没有以太网的笔记本电脑上无法回滚更新，点击设置中的“故障排除”也无济于事，网络重置功能也无法解决问题。只能从“设置”中简单地卸载累积更新或回滚到Windows 10的先前版本，不过这不是一个很好的解决方法，因为此举会导致文件浏览器损坏以及其他问题。

随着越来越多的用户报告此更新出现的诸多错误，预计微软团队后期会针对性地推出修补计划。