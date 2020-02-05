Twitter向Deepfake AI换脸视频等祭出重拳：将打警告标签

北京时间2月5日上午消息，Twitter周二表示，将开始对包含人工合成或欺骗性媒体内容的Twitter消息打标签。在2020年美国总统大选之前，Twitter正准备应对假新闻泛滥的问题。

Twitter同时表示，将删除任何可能造成伤害、蓄意误导的媒体内容，包括可能带来人身安全威胁、社会混乱、打压选民或隐私风险的内容。

关于如何应对Deepfake视频这种新出现的威胁，社交媒体公司在过去一段时间中面临压力。这类视频利用人工智能技术，创造出非常逼真，但实为捏造的内容。这类视频的内容通常是某人说了什么，做了什么，但与真实情况完全不符。

Alphabet旗下YouTube本周早些时候表示，将删除任何经过技术修改，并可能构成“严重伤害风险”的内容。

Facebook上月则表示，将从网站上删除Deepfake视频，以及其他蓄意篡改的视频，但将保留讽刺性内容，以及在编辑中“仅仅是省略或改变词序”的视频。

根据新政策，Twitter将对任何“明显且欺骗性地编辑或捏造”的照片和视频打上“虚假”警告标签。不过，Twitter不会区分是用什么技术来修改媒体内容。Twitter网站诚实性负责人约尔·罗斯（Yoel Roth）表示：“根据这项政策，我们的关注重点是结果，而不是过程如何实现。”

他没有透露，Twitter将投入什么样的资源来发现这些被篡改的媒体内容，但同时表示Twitter将考虑用户的报告，并与“第三方专家”合作去识别内容。