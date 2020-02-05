关于苹果iPhone SE 2目前所知的一切

2月5日上午消息，“一年一款iPhone”曾经是人们对苹果手机更新频率的概念，但为了满足细分市场需求，苹果在iPhone 5s（也就是2013年）开始多款产品并行，近几年更是三款手机并行，而到了今年，据说总计会有四款iPhone：春季的“廉价手机”iPhone SE 2代，秋季三款iPhone 12系列。

目前这款所谓的廉价手机的很多信息已经曝光，我们一起了解下。

外观类似iPhone 8

也许iPhone SE 2让人略感失望的方面是它的设计。这手机并没有延续iPhone X造型，而是看起来像iPhone 8，配有一个touch ID指纹传感器，没有面部识别。当然，很多人其实怀念指纹识别，认为它比Face ID方便。

iPhone 8的外形

4.7英寸的相对较小机身让它在目前这堆旗舰手机里成了便携设备，很容易单手使用。它还将配备一个支持无线充电的玻璃后背。其实这些跟指纹识别一样，虽然都是老套的东西，但都有人怀念。

昨天有人做了一个渲染概念，描述了这些要素集合在一起的iPhone SE 2将是什么样子，这视频做的相当好，有兴趣的可以看看。

显示屏仍旧是LCD材质

iPhoneSE 2将使用4.7英寸屏幕，这是很多苹果产品都用过的尺寸，尺寸适中，放在如今算是小小屏产品了。

相比之前，它有望改善一些亮度和颜色精度，但仍将是LCD而不是OLED材质，分辨率也仍将是1334x750像素，像素密度是326PPI，跟iPhone 11一样。传说中的120Hz高刷新率应该不会放在一个廉价手机上。

屏幕跟iPhone 8（左二）一样

之前还有消息说这手机屏幕边框会更窄，或者把Touch ID指纹识别跟电源键集成在一块，我们认为都不会，苹果在这款手机上没理由这么折腾。

单摄像头

iPhone SE 2将使用与iPhone11、iPhone 11 Pro系列相同的1200万像素主摄像头，但别想太多，它不会有旗舰产品的两镜头或三镜头的。我们认为苹果会给它一颗素质不错的主镜头，但其他方面比较吝啬，一是不想让它抢了iPhone 11的风头，二是双镜头意味着这款手机的设计和开发都要相比之前有大改动，价格就很难降下来。

生物识别装置：Touch ID回归

如上所述，Touch ID将是苹果公司为iPhone SE 2选的生物识别技术，FaceID不会有的。指纹这个之前广受喜爱的硬件将在2020年回归。另一要点是是iPhone SE 2将采用与iPhone 11系列相同的A13芯片组，也就是拥有跟旗舰手机相同的运算能力。但RAM将缩小到3GB（iPhone 11系列是4GB），单摄像头和低分辨率屏幕对处理器的要求也没那么高，A13将意味着这套组合仍将是目前最快的手机之一，也是能跟2020年Android旗舰手机的一较高下的产品。

至于在联网方面，iPhone SE 2不会有5G的，苹果要把这招留到9月的旗舰上。

发布日期大概在春季

目前还任何iPhone SE 2发布时间的消息，但人们普遍认为它会在第一季度（1月至3月）到来，就是说不用等太久了。虽然我们认为苹果仍会在3月召开个小型的发布会，但也有很多人认为，不会有线下发布会，苹果只会在自己官网悄悄更新。

彭博社之前曾有新闻透露，iPhone SE 2将于2月份开始量产，3月份上市。价格在500美元（未含税约合3500元人民币）左右，但目前受到冠状病毒的影响，富士康能不能如期开工正常角度可能是个问题。

总结一下

不管你叫它iPhone SE 2代还是iPhone 9，这款手机的路数都将跟之前的iPhone SE一代一样，是一款旧产品“复刻”之做，采用之前成熟产品的外形能省下大笔的开模费用，而Touch ID，4.7寸机身这些虽然参数老旧，但核心部分却跟旗舰保持一个水准。A13的运算能力加iOS 13的优化能保证它在面对安卓旗舰时候也不吃亏，是那些预算不多，又喜欢小尺寸iPhone的人不错选择。