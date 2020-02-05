开源游戏引擎Godot 3.2稳定版发布：改进文档、支持Android和WebAssembly

开源游戏引擎Godot 3.2已按计划在今年1月发布了稳定版本，Godot 3.2基于此前的3.1版本进行了重大改进，带来了数十个新的重要功能以及数百个错误修复和功能增强。Godot团队也希望通过这个拥有更高可用性的版本帮助游戏开发者不断改进他们的作品。

团队还表示可以将Godot 3.2视作LTS版本，到时将会有定期的维护版本（3.2.x）带来重要的错误修复、可用性增强和一些新功能，直至大家过渡到Godot 4（4.0版本计划于今年中旬发布）。

下载地址

Godot 3.2下载地址：https://godotengine.org/download

新功能概要

文档：提供了更丰富的内容，并为在线版本应用了更好的主题

值得一提的是，这也是Godot首次提供多语言版本的文档。

Mono/C#：支持Android和WebAssembly

Godot 3.0 通过使用 Mono框架实现了对C#的初始支持，Godot 3.1则增加了对将项目导出到桌面平台（Linux, macOS和 Windows）的支持。到了Godot 3.2，团队的C#维护者 Ignacio先后实现了对 Android 和 WebAssembly 的支持。

另外，对AOT编译的初始支持也已合并到代码中，但是在Godot 3.2中尚未启用它，因为团队需要为其进行其他测试和打包更改。AOT将为WebAssembly端口提供更好的性能，这也是即将到来的支持iOS平台的先决条件，后者将在更高的3.2.x版本中提供。

▲WASM项目展示：小游戏Dodge the Creeps demo 的 C#版本运行于Firefox浏览器中

AR/VR：支持Oculus Quest和ARKit

对视觉着色器系统（Visual Shaders）的重大改进

改进图形/渲染功能

MSAA对OpenGL ES 2渲染器的消除混叠支持，以及对GLES 2代码路径的其他改进。此外，默认渲染设置已经过调整和优化，开发者可在默认情况下获得更好的图像质量和性能。

3D资源管理：glTF 2.0和FBX

网络：支持WebRTC和WebSocket

此版本提供了对WebRTC的支持，这是一种可用于多人游戏的实时通信协议。另外在调试方面还增加了一个用于分析网络拥塞问题的网络分析器，可帮助开发者实时监控游戏的带宽使用情况。开发者能够通过该功能确定游戏中哪些节点正在执行最多的网络函数调用。

对Android构建系统和插件系统的重构

新的编辑器功能

新版编辑器提供了对集成版本控制系统（VCS）的初始支持，以及更好的可视化脚本支持。

编码工具

2D：提供伪3D、纹理图集以及AStar2D等功能

GUI：Anchor/margins workflow, RichTextLabel effects

新增音频生成器和频谱分析仪

改进凸分解算法

支持计划

Godot团队表示他们已尽可能保持3.1和3.2项目之间的兼容性，但仍会存在小部分影响兼容性的破坏性变更。对于选择停留在3.1分支上的用户，团队将在未来几个月内通过相关的错误修复和特定于平台的更改（尤其是3.1.3版本）继续对其进行维护。不过未来的主要更新将重点放在3.2分支上。

关于Godot引擎

游戏引擎是一个复杂的工具，因此很难用三言两语来概括Godot。这是一个快速概要，如果需要快速撰写关于Godot引擎的文章，可以自由复用该概要。

Godot引擎是一款功能丰富的跨平台游戏引擎，可通过统一界面创建2D和3D游戏。它提供了一套全面的通用工具，因此用户可以专注于制作游戏，而无需重新发明轮子。游戏可以一键导出到多个平台，包括主要的桌面平台(Linux、macOS、Windows)以及移动平台(Android、iOS)和基于Web的(HTML5)平台。

Godot在宽松的MIT许可证下完全自由且开源。没有附加条文，没有特许权使用费，没有任何要求。用户的游戏乃至引擎的每一行代码，都是他们的。Godot的开发完全独立且由社区驱动，允许用户以帮助塑造他们的引擎来满足他们的期望。它受到 软件自由保护 非营利组织的支持。

摘自Godot中文文档：https://docs.godotengine.org/zh_CN/latest/