展望2020：在线音乐两极格局凸显，付费市场迎积极信号

2020年，在线音乐市场在格局重塑之下，正迎来新的变化。

自从阿里领投网易云音乐B轮融资，国内在线音乐的竞争格局发生了细微的变化，不再只是腾讯与网易之间的博弈。眼下，在线音乐行业内，腾讯与阿里这两极格局正逐渐凸显，平台竞争愈加激烈。

业内人士指出，随着网络音乐商业模式逐步成熟，数字音乐市场规模也在不断扩大，随之而来的版权问题也亟需解决。受平台以及国家政策的规范保护推动，在线音乐付费市场正迎来积极信号。

腾讯阿里两极格局凸显，产品差异化显现

经历了合并重组，版权之争等一系列洗牌动作后，如今的在线音乐市场已发展为“两超多强”的局面。

据极光大数据发布的《国内在线音乐社区研究报告》，以渗透率8%和MAU 8000万、渗透率1%到8%和MAU 800万为界，将目前在线音乐行业的几大平台划分为了三大阵营。其中，第一阵营主要包括腾讯音乐娱乐集团(QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐)和网易云音乐;第二阵营主要包括虾米音乐和咪咕音乐;第三阵营，主要包括千千音乐和爱听4G。

表面来看，这是腾讯音乐与网易云音乐的竞争，但深入到背后的资本关系来看，不难发现，这是属于腾讯与阿里两大巨头的“持久战”。

资料显示，第一阵营的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐都属于腾讯音乐娱乐集团;同为第一阵营的网易云音乐在2019年9月获得阿里巴巴领投的7亿美元B轮融资，与阿里经济体进一步捆绑。而第二阵营的虾米音乐则是由阿里控股。在线音乐平台分属两大阵营。

艾媒咨询专家认为，在腾讯系音乐占据绝对优势的背景下，阿里与网易联合，或成为目前在线音乐市场上，唯一可以与腾讯系相抗衡的选手。

CIC灼识咨询执行董事赵晓马对记者表示：“中国数字音乐市场已被以腾讯音乐为主的互联网巨头垄断，现阶段，各巨头平台的产品差异化逐渐显现，形成以一体化、场景化、内容化、粉丝化为主的运营特色。”

从目前情况来看，腾讯音乐的多元服务已趋于成熟，并且正在持续盈利。据悉，腾讯音乐主要依靠社交娱乐业务盈利。目前，腾讯音乐社交娱乐服务主要包括在线K歌服务与音乐直播服务。

相较之下，网易云音乐则尚未实现盈利。数据显示，2018年网易云音乐所属业务板块亏损3.26亿元;2019年三季度，网易创新及其它业务营收27.55亿元、毛利率为15.2%，同比下降了1.8个百分点。专业人士分析称，云音乐本身的增长速度比较有限。

网易CEO丁磊曾公开阐述了网易云音乐如何盈利的途径。在他看来，除了会员和广告，音频直播也将是重要的盈利来源，这是一个新的UGC(用户原创内容)的平台模式。此外，网易云音乐还会挖掘云音乐更深层次的社交功能。

“在阿里的加持下，阿里的文娱和电商资源可以进一步为网易云音乐所用，即使不向网易云音乐开放全域流量，但多少能为后者助力。”赵晓东表示。

版权保护水平日益提高，付费市场迎来积极信号

近年来，随着我国网络音乐商业模式趋于成熟，数字音乐市场规模也在逐步扩大。艾媒咨询数据显示，预计2019全年市场规模将突破100亿大关，增长率达到36.1%，整体保持较高的增长状态。

截至2019年6月，我国网络音乐用户规模达6.08亿，较2018年底增长3229万，占网民整体的71.1%;手机网络音乐用户规模达5.85亿，较2018年底增长3201万，占手机网民的69.1%。

回顾在线音乐平台发展初期，用户尚未形成版权意识，收听和下载音乐所需的成本较低，平台无法盈利。但随着数字音乐行业的发展，以及国家版权局出台的系列文件，在线音乐市场得到整顿。同时，粉丝经济模式也带动了数字音乐的发展，在线音乐付费模式逐渐成熟，付费用户群体规模随之增长。

以腾讯音乐为例，2019年三季度，付费用户同比增长42%至3540万，环比增长440万，是自2016年以来最大的环比净增长。不过，这与国外最大流媒体音乐平台Spotify二季度的8300万付费用户仍有不小差距。

音乐版权专家蔺苏杭对记者指出，流媒体音乐公司面临的最大挑战，是几乎所有的收入都直接流向唱片公司和版权所有者，从而提供极其微薄的利润率。

“音乐平台需针对用户建立付费行为和意识。我国音乐版权保护水平不高，侵权行为频繁，救济措施不力等，导致数字音乐产业发展过程中出现许多版权保护不力的问题，尽管中国数字音乐用户规模庞大，但数字音乐平台推进付费的过程依然面临着艰难选择。”蔺苏杭表示。

如今，在线音乐平台既是渠道方，也是版权方。相关资料显示，腾讯音乐、网易云音乐等平台通过完善的长效机制，充实音乐作品授权信息库，推动权利人与网站建立版权保护合作机制。

幸运的是，我国已将音乐版权保护列入“剑网行动”。随着《互联网著作权行政保护办法》的实施，版权局正在扩大监管范围，对一些非法下载网站、非法搜索采取相应法律措施。

在数字音乐不断兴起的环境下，受平台以及国家政策的规范保护推动，在线音乐付费市场正迎来积极信号。“随着用户付费意识的逐步提高，数字音乐付费市场将日益庞大，我国音乐产业也将迎来新的发展机遇。”蔺苏杭认为。