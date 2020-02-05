外媒：实验性抗病毒药物瑞德西韦可能有助于对抗新型冠状病毒

IT之家2月5日消息 据外媒The Verge报道，美国首例确诊新冠状病毒的患者在华盛顿州一家医院接受了一种实验药物Remdesivir(瑞德西韦)的注射，作为其治疗的一部分。服药一天后患者开始好转。四天后，他的发烧症状消失了。

不过一个案例研究不足以证明任何事情。目前尚不清楚瑞德西韦是否确实对患者有所帮助或者这一例服用瑞德西韦的患者病情获得改善是否是巧合。不过医生认为这可能是对新型冠状病毒患者有帮助的几种药物之一，包括抗HIV药物的组合。

瑞德西韦由吉利德制药公司开发并被用于治疗埃博拉病毒。这是一种广谱抗病毒药物，它可以阻止病毒蛋白质的活性，这种蛋白质可以帮助冠状病毒复制自身。研究小组将这种药物确定为2012年MERS爆发后治疗冠状病毒的潜在候选药物，当时另一种新的冠状病毒在中东传播。在细胞模型中，它会阻断MERS，SARS（2002年冠状病毒）和蝙蝠中发现的其他冠状病毒的活性。

对新冠状病毒的测试表明，实验室条件下雷姆昔韦也能阻断其活性。该结果与华盛顿患者的阳性结果相结合，足以使吉利德在新的冠状病毒患者中开展该药物的更大的临床试验。该公司将在北京的中日友好医院对270名患者进行测试，其中一组将被给予实际药物，而另一组将被给予安慰剂。

不过目前该药物尚未经美国食品药品监督管理局（FDA）或任何其他监管机构的批准，但是该药物已经在2014年和2015年的埃博拉疫情期间通过了安全测试。这就是为什么吉利德能够立即在患病的患者中对其进行测试。

“该药物已经被用于对抗埃博拉病毒，它也很安全。”西奈山伊坎医学院的教授兼疫苗开发专家弗洛里安·克拉默（Florian Krammer）说。埃博拉疫情还阐明了爆发期间进行药物测试的新路线图。

另一种结合两种抗艾滋病毒药物的临床试验也在中国一家医院进行。中国专家建议对冠状病毒患者使用洛匹那韦和利托那韦这两种药物。

“这或许不是最终的治愈方法，但是患者的状况已大大改善。从在我们的护理下经过10天的阳性检测后，在应用这种药物后患者的检测结果在48小时内即变为阴性。”曼谷拉贾维迪医院的肺科专家Kriangsak Atipornwanich博士告诉路透社。

洛匹那韦和利托那韦的组合早在2002年和2003年就对少数SARS患者有效，并在动物研究中阻断了MERS病毒。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福西（Anthony Fauci）在上周的新闻发布会上强调了这些先前研究的重要性。在过去二十年来科研机构对细胞，动物和个体患者中的药物不断进行测试。现在，致力于这项工作的专业研究人员面临着一个最紧迫的问题，即最重要的问题：药物是否真正在人体内起作用。Fauci说：“目前尚无经证实可用于治疗冠状病毒感染的疗法。”

瑞德西韦试验的结果要到4月底才能得到结果，而且有可能证明所研究的药物均不能有效治疗这种新病毒。但是，这证明了以前所做的研究均是有用的。