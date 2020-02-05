数据分析：为什么说2月2日可能是抗击新冠病毒转折点

出品：新浪科技《科学大家》、科技袁人

撰文：袁岚峰 中国科学技术大学副研究员、知名科学科普博主，《科技袁人》栏目主讲人

2020年02月02日是一个非常特别的日子，在这个特别的日子，最特别的其实是这样一个好的征兆：全国的新型冠状病毒疫情，出现了明确的转折点。下面，我就来跟大家分享一下我的朋友、风云学会陈经与我的分析。

首先应该注意到，在判断疫情趋势的时候，应该将湖北和湖北之外的地区分开观察，两条曲线的表现非常不同。在国家卫健委2月2日一早公布的疫情数据中，确实也首次将湖北数据在全国数据外单列出来了。

分开观察我们就会发现，湖北与武汉的情况仍然比较严重，但是外省市的疫情已经好转了。考虑到全国人口是湖北的20倍，外省市的好转就相当于让全局的情况有一个基本的底线，保证绝大部分地区能快速恢复正常。

外省市每日新增的确诊病例，在过去四天分别是：1月29日705，30日762，31日755，2月1日669。

其实连续三天稳定在700多，就已经是好消息了，说明外地疫情没有指数增长，而是在线性增长，这就不会爆炸失控。而最新的669是明确的下降，这就更好了。当新增病例下降到0，才能叫做疫情平息。2月1日的669，让我们看到了这样的希望。

新增确诊病例开始下降，还有一个重要意义，就是我们可以开始估计最终总的病人数量了。假如每日新增逐渐回落到0的曲线跟之前从0开始上升到顶点的曲线正好相反，那么顶点之后增加的病人数量就跟顶点之前的病人数量相同，因为它等于曲线下的面积。2月1日外省市累计确诊病例是4637人，所以可以简单估计最终外省市病人数量是1万人左右。

当然了，这只是一天的数据下降，也许又会有反弹，要多看几天。不过在谨慎的同时，我们对数据继续好转也有一定的信心，因为从更多的数据可以分析出这一点。

几乎所有的确诊数据，都是从疑似数据里转来的。由于之前几天湖北的疑似数据没有公布，我们只能看全国的疑似数据。

先来看新增。最近四天，全国每天新增的疑似病例是：1月29日3248，30日4148，31日5019，2月1日4562。

图片来自@科技探针

在2月1日，也出现了下降。而且这一天，湖北的新增疑似数据公布了：2606人。这说明外省市这天新增的疑似数据是1956人，少于湖北。

再来看累计。需要说明一下，累计疑似不等于新增疑似之和，因为有些疑似会排除，有些疑似会转为确诊，所以累计疑似小于每天新增疑似的和。这个累计疑似，代表还有多少人等待排查，可以理解为确诊数据的“池子”。

过去五天，全国累计的疑似病例是：1月28日9239，1月29日12167，30日15238，31日17988，2月1日19544。

可以看出，池子的水深在增加，但是水面上涨的速度减缓了。如果水位停止上涨，那么疫情就转入下降了。

以上是全国的疑似数据。可以认为，在这其中湖北比外省市严重得多，而外省市许多地方的情况已经不错了。

例如上海报告了每天的累计疑似病例数据，在160和200之间震荡已经两三天了。那么，在疑似中有多大比例的会确诊呢？上海最近几天在加紧排查疑似，每半天公布一次，基本是在四五个疑似中，有三四个排除，只有一个确诊。如2月1日12时到24时，上海排除32个疑似，确诊8个。2月2日0时到12时，排除15个，确诊5个。

因此，虽然全国有19544个疑似，但其中外地的感染者应该只有一小部分。可以合理期待，外省市会加大诊断力度，排除疑似，使累计疑似的数据大幅下降。有时这会导致一个地区的确诊病例忽然增加，但其实是好事，不用担心。例如深圳2月1日报告确诊病例增加60，破了记录，其实是清理疑似的力度加大。后面数据就正常了，半天新增的确诊为0。

在死亡率方面，外省市的数据也比较低，在5306个确诊病例中只有10人死亡，和流感差不多，比武汉低得多。

图片来自@科技探针

这在某种程度上说明，只要有充足的医疗资源，是完全足以应对新冠病毒的。

外省市的重症有548人，不到全国的1/4。

重症占确诊的11%，这个比例也不高。

2月1日，新增重症47人，也不算多。而湖北重症占确诊的比例就高达约20%，

重症人数也多很多。

以上这些数据，是外省市疫情转折的明确征兆。可以预计，到元宵节时，数据会进一步改善。当天可能会出现，外省市新增确诊病例大幅下降，甚至少于出院人数，使得在院人数下降。

一个合理的问题是，这些数据可信吗？实际上，大家最近都看到了湖北与武汉的许多乱象，连记住基本数据、分发物资这样的工作都有不少荒腔走板的地方，而且医疗资源不足，所以湖北与武汉的数据很可能不能完全反映当地的情况。

但从许多信息可以看出，外省市的数据基本是真实充分的。

许多地方政府将每一个确诊病例都列出来了，感染传播的路径是清楚的。大部分是武汉来人，被感染的主要是亲属，一家人聚集传播，还有一些是朋友同事。莫名其妙被感染的例子不多，高度可控。例如，深圳将170个确诊病例都编了号，指出了各个病例之间的关系。

总体上，各地确实是在严防严控的。外省市的这些数据是非常重要的决策依据，统计方法可信，基础数据可以溯源，是中国不多见的原始数据大规模公开的例子。

下面，我们来看湖北和武汉的数据。最近四天，湖北和武汉的每日新增确诊为：1月29日1032和356，30日1220和378，31日1347和576，2月1日1921和894。看起来是指数上升，但可以认为，这些数据主要取决于确诊的力度，更多的病例还在疑似里。

最近四天，湖北累计确诊病例是：1月29日4586，30日5806，31日7153，2月1日9074。

现在我们不知道湖北的真实发病人数是不是在指数增长，但是肯定很多。

因此，湖北与武汉的情况需要全国人民关注，外省市需要加大力度帮助湖北。外省市先实现重大进展，湖北再在整顿与支援后跟上，我们就会最终战胜病魔！