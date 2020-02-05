共克时艰！阿里巴巴开通“防疫直采全球寻源平台”

IT之家2月5日消息 阿里巴巴今日发布公开信致谢各界并开通“防疫直采全球寻源平台”，呼吁全球中小企业加入到抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的行列。

该平台可供全球商贸及生产企业上传医疗物资供应信息，能够在第一时间寻找到紧缺货源，最后由阿里巴巴直接采购并将相关防疫物资送往疫情防控一线特别是医院。

以下为阿里巴巴公开信全文：

谢谢您！

得益于您和世界各地好心人（企业）的帮助，我们正持续把口罩、防护服等医疗物品，送进武汉、温州、杭州等城市的医院和需要他们的人手中。你们让我们感动，流泪。但这还远远不够。

敬大家一杯酒！

春运高峰已至，决战来了。我们唯一想做好的，就是把国内和国外的医疗资源和信息高效匹配，通过大家的努力和信任，让我们度过这场危机。

阿里巴巴决定面向全球中小企业，成立《阿里防疫直采全球寻源平台》，就是这个出发点。我们希望，在这个平台上国内外关于防疫物资的信息会透明、高效匹配。我们的本心在于：无论您的物资在何处，都会以最快的最安全的方式送达医护人员的手中。

考验阿里巴巴和每个阿里人的时刻，我们全力以赴，坦白透明，尽自己一份力，怕摸一点黑，辜负一点点期望。

我们正在紧急寻找：

口罩（医疗用或非医疗用）

医疗防护服

医疗护目镜

医疗手套

其他医疗防护用品

如果您知晓任何合格的生产商或分销商，制造或销售上述医疗防护用品，请通过以下链接告知我们。

https://globalsource.alibaba.com

目前，阿里巴巴集团已联合物流合作伙伴，针对不同国家和地区的物资，制定符合本地实际情况的物流解决方案，并以最快速度将物资运回中国武汉及其他疫情严重的地区。

感谢您的大力支持。感谢你们对我们的期望。我们失败过，但我们一直追求做得比失败更好一点。

阿里巴巴集团全球物资采购工作组

2020年2月5日