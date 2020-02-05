小米10系列将延期？王腾安抚网友：据说快了

据此前官方透露的消息并结合各种爆料，数码圈早前基本已形成了小米将于今年第一季度推出全新的小米10系列旗舰的共识，作为小米公司成立十周年的当家旗舰，该机将首发高通骁龙865旗舰平台，并将首次采用开孔全面屏，后置1亿像素相机模组，无论外观还是配置都极为强悍，随着发布时间的临近其关注度也急速攀升。不过由于较为严峻的疫情形势，近来不断有延迟发布的消息传出。就在大家心怀担忧的时候，现在有最新消息，昨日小米公司产品总监王腾对网友进行了安抚。

面对当下复杂的形势，各大国产手机厂商尤其原本在近期推出开年旗舰的厂商的新机发布节奏都被打乱了，作为其中的典型代表，全新的小米10系列的发布时间自然备受关注。据最新官方透露的消息推测，小米10系列发布会很可能改为通过线上直播方式进行，发布会的时间也有此前预计的2月10日延期到了2月中旬。面对不淡定的网友，王腾也进行了贴心安抚：“据说快了”，虽然可能做不成骁龙865的首发，但做到国内首发还是比较有希望的。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米10系列将包含小米10和小米10 Pro两个版本，均将采用时下流行的双开孔双曲面全面屏设计，屏幕材质为三星AMOLED屏，刷新率分别为90Hz和120Hz，分辨率为FHD+，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，其中小米10的孔径略大于此前推出的vivo X30的2.98mm，但仍属于小开孔行列。将首发搭载骁龙865旗舰平台，辅以LPDDR5内存并全系标配UFS 3.0闪存，支持超级快充、30W无线超级闪充等。

据悉，全新的小米10系列旗舰将有望于2月中旬在线上发布，具体发布时间和形式还要根据疫情的发展来最终决定。和小米9对比，小米10在屏幕、性能、影像、快充等方面都有大幅提升，售价自然也将达到新的高度，不出意外的话最低起售价也将达到3500元以上。至于更多详细信息，我们拭目以待。