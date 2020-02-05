树莓派即将迎来开源驱动Vulkan支持

Raspberry Pi基金会表示，他们正在致力于为Raspberry Pi提供开源Vulkan驱动程序的支持。

Vulkan是“新一代图形和计算API，可提供对现代GPU的高效、跨平台访问”。它是OpenGL的下一代版本，和DirectX 12一样都是基于AMD私有的Mantle API，不同的是Vulkan是开源的图形API，它承诺通过给予开发者访问硬件底层的能力而大幅提升3D应用的性能。

对Vulkan的支持现在在Android智能手机中很常见。三星就长期支持Vulkan，以改善Galaxy设备上的图形和游戏性能。Vulkan也有得到SteamOS上类似Valve等的重量级游戏支持。

不过，Vulkan才刚刚进入Raspberry Pi，官方不久前才宣布Raspberry Pi 4符合OpenGL ES 3.1——它是一个API规范，允许开发人员使用图形硬件或GPU。

Raspberry Pi基金会联合创始人Ebert Upton在上个月发布了Raspberry Pi 4 Model B的OpenGL ES 3.1 里程碑，它具有Broadcom BCM2711，四核Cortex-A72处理器和Broadcom VideoCore VI GPU。

Raspberry Pi设备的图形里程碑是使用Raspberry Pi 4的VideoCore VI GPU渲染RGB三角形。Upton提到，在Raspberry Pi Model B 4上使用此GPU已经实现了第一个三角形。

Upton再次强调，这仅仅是Raspberry Pi上Vulkan开发过程的开始。“早在2018年，社区就一直在为Vulkan提供支持（最初是在VideoCore IV上）而努力，Igalia仅在开发新驱动程序上工作了几周，在将实际的驱动程序交付用户之前，我们还有很长的发展路线图。因此，敬请期待我们和Igalia的更多消息，接下来将会有进一步发展。”