中国移动5G医护机器人武汉上岗，减少医患交叉感染

2月5日上午消息，2月3日、2月4日，武汉协和医院、同济天佑医院分别迎来了由中国移动和达闼科技联合捐赠的2台5G云端智能机器人。此次上岗的5G云端智能机器人包含了服务机器人、消毒清洁机器人，在中国移动5G网络支持下，可帮助医护人员执行导诊、消毒、清洁和送药等工作，助力病区医护人员减少交叉感染，提升病区隔离管控水平。

武汉协和医院、同济天佑医院作为定点收治新型冠状病毒性肺炎病患的医疗机构，承担着治病救人的重任。医院里，导诊台是人流量最大、最拥挤的区域。5G云端智能服务机器人进入后，可以在医院大厅导诊、宣传防疫知识，这将在很大程度上分担导诊台人员的工作量，减少人流交叉感染机会。

消毒机器人可以在疫区内进行医药配送，也可适配消毒药水并进行地面消毒清洁工作。专门装载了消毒水箱的5G云端智能机器人，可按规定路线完成消毒清洁任务，清洁过程无人化操作，不仅节约了人力成本，提高了清洁效率，也将在很大程度上降低工作人员长时间在病区工作而导致交叉感染的风险。

据了解，在此次应对新型冠状病毒的战“疫”中，中国移动基于5G的各种应用开始快速落地。5G热力成像测温系统、5G VR疫情远程诊疗开通、超过1亿网友通过观看“雷火双神山”医院建造的5G高清实时直播等。