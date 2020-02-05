“娘家”有难，小米硬挺

出生于湖北仙桃、毕业于武汉大学的雷军，尽管在微博上还保持着一贯的亲和与积极，但此刻的他想必是紧绷且压力重重。

作为湖北人，雷军个人已累计向湖北捐赠1270万元，1月25日，大年初一，小米筹集的首批价值300万的应急物资运达武汉，包括N95口罩、医疗口罩和各类体温计，这也是新型肺炎疫情发生后，首批抵达武汉的应急物资。

作为企业家，小米在武汉已经拥有了第二总部，数以千计的小米员工在这里办公，疫情严峻，从湖北走出的雷军，除了为故乡尽一份力之外，又将如何带领小米面对这场突如其来的考验？

手机行业会受到多大冲击？

尽管不像餐饮、旅游等市场收到的冲击那般明显，但此次疫情对于手机、电子企业们来说也是一段无比艰难的时期。

2020年的一季度本应是蓬勃的，高通、联发科、三星等都推出了双模5G的全新处理器平台，在硬件升级换代的提振下，新机潮会带动出货量明显增长，5G的推进也会加速。

小米10将首发高通骁龙865

但很显然，疫情已经影响了生产、销售、新品布局等各个过程。

1月30日，市场调研机构Strategy Analytics发布关于“新型冠状病毒如何影响全球和中国智能手机市场”的调研报告，其中指出，新型冠状病毒的爆发将在2020年上半年冲击中国和全球经济，智能手机市场也将受到多种的不利影响。

报告预测，由于新型冠状病毒的影响，2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%，中国智能手机的出货量将比预期减少5%，海外市场的扩张也会受到产能和旅行禁令的影响，而具体到一季度，下滑幅度会超过30%。

其他研究机构也给出了类似的预期。天风证券分析师郭明錤认为，2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50~60%，预计中国手机2020年出货将衰退15%至3.1~3.3亿部(市场预期为3.3~3.5亿部)。

群智咨询预计，2020年一季度国内手机、电视和IT市场均将出现两位数的下滑，其中手机销量将减少28%，电视减少18%，显示器减少15%。

这不是危言耸听。

小米副总裁卢伟冰也在微博承认此次疫情对消费者的购买力有较大影响，另外新品节奏有点被打乱，正在调整。他坦言“今年手机行业都会比较困难，中国市场存在供应和需求两大难题，需要靠后面的更加努力来弥补近期的损失。”

财报显示，去年一季度小米智能手机分部实现了270亿人民币的收入，销量达2790万部，按照分析机构30%的降幅简单粗暴地计算下，小米智能手机业务一季度的营收会损失90亿元。

工厂延期生产、新品节奏延缓、消费者换机欲望收缩、线下门店关闭……对于所有电子、手机企业来说，一场疫情，成为了全面进入5G时代前最后、也是最难的一道关卡。

生产与销售，两道难关

尽管运营、设计、市场等岗位，很大程度上可以通过远程办公来解决，但真正的难关在于线下，具体来说就是硬件的生产与销售两个环节。

首先，打出光谷这样标签的武汉，在电子领域的生产链条中占有重要位置，尤其是显示领域，华星光电、深天马、京东方在武汉均设有工厂，据调查公司英富曼公司的报告显示，全球智能手机的约65%、笔记本电脑的约45%都在中国生产。

工厂的产能，毫无疑问会因为疫情受到影响，供应链是一个庞大而完整的链条，牵一发而动全身，物流、交通、人力各个环节都可能引发蝴蝶效应。即便组装厂保证产能，但任何一个上游的关键元器件短缺，都会对整机的完整性造成影响。而据GSM Arena的报道，华硕印度分公司甚至已经向消费者发送了致歉信，承认由于亚洲普遍形势造成供应链中断。

小米手机的主要代工方是富士康和英华达，1月29日，富士康科技集团发布通告称大陆园区会在2月10日复工，英华达以及其他上游供应商的开工时间，也普遍调整为了2月10日（或更晚），而这已经损失了一周以上的产能，再加上疫情导致的隔离、招工难等问题，就更加会影响生产问题。

而这不是小米们能够改变的事情。对于生产的影响问题，小米承认制造工作已经有延迟，预期会出现一些中断，正在尽力沟通，排除这些中断的影响。

眼下，各大企业都在卖库存的阶段。雷军在2020年初的全员信中提到，小米实现了业内罕见的全球极度健康的“库存水位”，雷军在去年承认，为了全力推进5G的布局，小米在2019年的策略是相对保守的，4G库存不多，全力布局5G，由于突如其来的疫情，市场受到冲击、需求量萎缩，小米能在一定程度上库存积压的情况。

但从另外一个角度解读，这也意味着“缺货”。1月31日，卢伟冰在微博上向消费者致歉，承认最近各个产品型号缺货确实很厉害，需要2月10号后才能逐步得到缓解，而这正是目前大部分工厂计划的复工时间。

库存的销售还在如期进行，但新机的发布，显然会受到直接的影响。首当其冲的，是线下发布会的取消，有消息显示，小米将在2月13日举办线上发布会，推出全新旗舰机小米10系列，可以肯定的是，接下来一段时间中国境内的发布会，都会以线上的方式进行。

作为小米一年一度的旗舰机，小米10核心卖点就是“高通骁龙865”的首发，得益于小米和高通长期的合作关系，这次小米终于得以实现真正的“全球首发”，比MWC前后的一众新机都要早，但是疫情也给首发蒙上了一层不确定性。

一般来说一款新机会在发布前2个月左右的时间进行首批的生产，此次的新机小米方面也明确表示有提前备货。据了解，小米10的首批订单已经于去年12月投产，首发的第一波，其实影响并不会很大，实际上真正的困难，是随着工厂面临延后开工、招工难等情况，第二轮及之后供货能不能顶住，也就是3~4月份的供货情况。到那时，随着疫情转好（乐观情况下），市场回暖，才正是需要大规模出货的关键时期。

除了生产，销售也因为突如其来的疫情面临考验。

众所周知，小米是线上起家，但随着小米之家等新零售模式的探索，小米也开始逐渐重仓线下，截至2019年12月，小米线下门店（包括小米之家和授权店）数量已经突破6000家，而武汉一座城市的的小米之家数量就已经突破10家，其中还包括2018年落户武汉的小米之家旗舰店。

小米之家位于武汉的旗舰店

疫情严峻，1月23日，小米发布了武汉地区的销售调整策略，首先是武汉地区的小米之家暂停营业，线上购买配送，为避免大家电类安装调试需在用户家中停留时间较长的情况，小米暂停了武汉地区大家电商品的配送、安装服务。

而手机、AioT等小件商品，目前湖北地区依然维持着配送业务，安全方面，小米表示确保快递员必须佩戴口罩，每4小时必须更换一次；每天多次测量监控每位快递员的体温，在营业部配备维生素C、洗手液、消毒液等物资，对配送设备进行每日多轮消杀。

到1月27日，小米之家发布公告称，全国小米之家将于2020年1月28日（初四）至2020年2月2日（初九）暂停营业，2020年2月3日（初十）恢复营业。消费者可以于小米官网或小米商城app选购，物流正常配送，因节假日关系，物流时效会有延迟。

目前，从小米商城、小米有品下单仍能正常配送，只是部分地区的配送时间不再保证次日达。

小米的一大优势，是线上销售占比较高，仅就关店来看的话，受到的冲击会相对较小，但短期的物流、配送保证，长期的产品布局、购买力等影响仍是摆在眼前的挑战。

湖北、北京两座总部如何快速反应？

在国内的几家头部厂商中，小米与武汉的渊源毫无疑问是最深的。

2017年6月，小米即开始了建设湖北总部的步伐，与武汉市政府签署了战略合作框架协议，同年11月18日，小米、金山、顺为在光谷金融港B24栋举办入驻办公仪式，在入驻光谷两周年后，小米武汉总部大楼全面竣工，其中大部分员工是在武汉本地招聘，小米的武汉总部主要承担了研发功能，人工智能、IoT等业务均在武汉总部有着重要的布局，经过两年的发展，小米武汉总部员工人数从最初的不到30人，增长到目前的2000余人。

在1月初的病情传播初期，小米武汉总部购买了药品、口罩和体温测量仪，并对办公区定时消毒，随着病情发酵，小米武汉总部意识到了问题的严重性，1月21日，总经理刘国俊针对逐渐爆发的疫情开了一场紧急会议，宣布武汉总部的员工提前放假，封闭办公区，客服全部回家办公，少数必要留守员工要求每天检查体温并做记录。

1月22日，武汉宣布封城，疫情进一步升级。随着形势愈发严峻，小米位于北京的总部也在年前成立了“集团应急小组”，由集团、GR、HR、行政、公关等人员组成。

1月30日，小米发布了远程办公的通知，除湖北省以外的员工于2月3日起远程办公，2月10日起，确定身体无恙的员工到岗办公，而湖北省的员工则是持续远程办公，等待相关部门安排，小米也为需要笔记本电脑远程办公的员工提供了邮寄服务。

显然，从目前的情况来看，远程办公还会持续一段时间，尤其是湖北地区的员工。一名小米AIot部门的员工表示，目前在运营、产品等方面，还未遇到明显的影响，有问题都会通过远程办公协商解决。

对于即将返工的员工，小米也发布了一份“员工行动指南”，提出了员工每日需要填写”健康记录“，出入口管控，体温超过37.2°及未佩戴口罩人员禁止进入园区，每位员工每天可以在办公区域领取2个口罩，暂停健身房、篮球馆、理发店等服务的运营，废弃口罩专门处理，以及食堂分批就餐等措施。

2月3日雷军在微博晒出的小米园区的照片，表示如今进入园区都需要戴口罩、测体温，电梯全部消毒并有提醒，挂有纸巾用来按电梯按钮。雷军、卢伟冰、常程们的高管会议也是“全副武装”，口罩与视频会议并行。

眼下另一大问题是海外市场，1月31日，世卫组织将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，中国员工外海出差、外国员工来华等都会受到严格的限制，对于业务的开展也有影响，眼下，各大厂商陆续取消了MWC的相关媒体行程，小米表示，目前国际沟通顺畅，海外出差影响不大，如有任何情况，在世界各地的本地团队也随时准备参与。

雷军是湖北走出的企业家，小米在武汉也有着规模可观的总部和业务布局，疫情对于小米的影响不可谓不大。

过去的一段时间，小米其实保持着一个不错的势头，根据IDC的数据，2019年第四季度，小米全球出货量实现了31.1%的高额增长，全年也保持了5%的增长，这显然已经完成了“平稳过渡“的任务。

但疫情当头，今年对于所有手机企业来说，都是极为关键的一年，共度时艰，是所有企业共同的主题。