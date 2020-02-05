京东：物流配送机器人被派上抗疫前线

IT之家2月5日消息 京东物流官方微信公众号发文称，为了保障物资供应链高效运转，物流科技正在发挥巨大作用。从大后方的智能仓库，到疫区最前线的无人机和配送机器人，再到分布各地的智能超市和智能售卖柜，京东物流正在投入抗击疫情的战斗。

京东称，在京东物流分布全国的70多座不同层级智能仓中，天狼、地狼、分拣AGV机器人等机器人“大军”通过团队作战、“狼”群战术可以24小时不停歇地实现大规模、全流程、多场景应用。

另外，京东物流在长三角、京津冀等八大经济圈均有亚洲一号大型智能物流中心覆盖，拥有大量的民生物资储备，能够通过仓间调拨，物流中转实现协同支援。

为了降低疫区配送人员在高危环境下配送时被感染的风险，京东物流配送机器人也被派上前线。近日，京东物流在疫情核心区武汉已基本完成机器人配送的地图采集和机器人测试，为了更好地实现机器人配送常态化，京东物流正在从各地抽调配送机器人驰援武汉。除了武汉之外，京东物流在贵阳、呼和浩特等地的智能配送站也在正常运营，配送机器人正在不断将抗击疫情所需的物资与用户订单安全可靠地送达。在河北、陕西、江苏等农村地区，京东物流无人机也已开展无人机配送的准备工作，计划为已经封闭的地区提供物流服务。