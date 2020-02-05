广东：为疫情防控类网站开通备案优先审核绿色通道

IT之家2月5日消息 据工信部网站今日消息，为做好疫情防控工作，便于相关政府部门疫情期间紧急开通疫情防控类网站、APP等互联网信息服务（下称“ICP备案”），广东省通信管理局于2020年1月31日为此类ICP备案申请开通优先审核绿色通道。

据了解，2月2日，腾讯公司应相关地方政府及卫生健康部门的需求，为将其支持广州市政府推出的“穗康”微信小程序推广到其它地市提供疫情收集等政务公众服务，需紧急上线在“穗康”基础上推出的“腾讯政务云”平台（域名：tgovcloud.com），特申请优先审核该平台ICP备案。广东省通信管理局立即响应，半小时内给予审核通过并核发备案编号“粤B2-20090059-513”。

广东省通信管理局表示，鼓励基础电信运营企业、互联网接入服务企业在确保互联网信息服务主体身份真实的情况下，采取“人脸识别”“视频通话”“证件信息比对”等远程电子化核验代替现场核验的方式为用户提供ICP备案服务。省内有ICP备案申请需求的组织或个人，可通过互联网接入服务企业提出申请，审核结果除电子邮件和短信通知外，还可以通过工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统公共查询栏目自助查询。