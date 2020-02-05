受疫情影响，富士康下调今年营收增长预期

北京时间2月5日消息，在评估了新型冠状病毒疫情的潜在影响后，苹果主要代工商、富士康母公司鸿海精密下调了2020年营收增长预期。富士康在郑州生产了绝大多数的iPhone。

鸿海董事长刘扬伟称，公司现在预计今年营收将增长1%至3%。“鉴于目前的市场情况，我们调低到了1%至3%。”他说。最新预期低于鸿海在1月22日疫情在世界蔓延前预计的3%至5%，也不及分析师平均预计的5.4%。

苹果在1月份发布新一季营收预期时扩大了区间范围，以反映中国疫情带来的不确定性。