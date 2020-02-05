共享病毒至关重要！Nature官方呼吁，所有新冠状病毒研究者“保持共享，保持开放”

超过两万病例，四百多人丧生。



去年12月首次出现的新冠状病毒现在已经被世界卫生组织列为国际关注的公共卫生紧急事件。在国内，武汉等城市已经封城，火神山医院已经开始收治病人、雷神山医院也快建成，三个“方舟”医院也即将投入使用。

除了无数的医务工作者，科研人员在这次疫情中也发挥着重要作用：流行病学家不断在用更准确的模型更新病例数的预测，病毒学家正在对病原体的基因组样进行测序。

而科研工作者们的一切努力，又依赖病毒和药物实验数据的及时公开。

科技部在1月29日也在官网发文指出，希望科技人员加强有关实验数据、临床病例、流行病学统计等数据、成果的开放共享，共同做好防控新型冠状病毒肺炎的科技应对工作。

在1月29日的新闻发布会上，世界卫生组织传染病流行病学家Maria Van Kerkhove也表示：“共享病毒至关重要。”

今天，《自然》杂志在评论栏目发表官方声明，呼吁全球的研究者们联合起来，将与疫情相关的所有数据和研究成果及时公开，并承诺将发表的相关研究立即与世界卫生组织共享。

Nature官方声明：保持研究共享和开放

《自然》杂志称，其出版商Springer Nature现已与其他出版商、资助者和科学协会签署了一份联合声明，以确保与这种冠状病毒有关的研究数据和发现的快速共享。

在声明中，承诺共同努力，帮助确保：

所有与疫情有关的、经同行审查的研究出版物都立即开放获取，或至少在疫情期间免费提供；

与疫情有关的研究结果发表后，在期刊和作者知情的情况下立即与世界卫生组织分享；

研究成果在期刊出版前通过预印服务器（preprint servers）提供，或者在同行评审前通过平台公开发表论文，并对基础数据的可用性做出明确声明；

研究人员尽可能迅速和广泛地分享与疫情有关的中期和最终研究数据，以及用于收集数据的协议和标准，包括与公共卫生和研究界以及世卫组织分享。

这篇文章中，《自然》称，目前的首要任务是阻止病毒的传播，帮助受到感染的人们，这就包括研究病毒是如何在人与人之间传播的，增加诊断设备的供应和加速疫苗的开发。除此之外，人们还在质疑是否在警报方面存在延误，对于中国来说，诚实地回答这个问题是必要的，如果要为下一次流行病侵袭累积经验教训的话。

同时，加强对动物市场的监管是必不可少的。本次疫情正是由于疏忽才增加了新病毒从动物传染给人类的风险。还有一点不能遗忘的是，必须为发展中国家建设更好的疾病监测提供资金，这正是世卫组织宣布该病毒为国际关注的公共卫生紧急事件的主要原因。

对于研究人员来说，他们的工作思路很清晰：努力理解并与这种传染病毒作斗争，努力使研究工作达到最高标准，尽可能快地将结果公之于众。

各地病毒学家争相分析病毒样本

《自然》的本次呼吁也是世界各地病毒学家的心声。

由于目前新型冠状病毒的感染人数和致死人数仍在持续上升，全世界的病毒学家都希望得到病毒的活体样本。他们正在紧锣密鼓地制定计划以测试药物和疫苗、建立感染的动物模型，并调查有关病毒的生物学问题，如病毒到底是如何传播的等。

位于蒙大拿州汉密尔顿的美国国家过敏与传染病研究所的病毒学家Vincent Munster说：“当我们听说这次疫情爆发时，我们就开始让试验者接触这些分离物。”Munster的实验室有望在下周收到一份从美国疾病控制和预防中心寄来的样本，这也是美国对新型病毒所做的最新研究。

第一个分离和研究这种病毒的实验室位于此次疫情爆发的中心——武汉。隶属武汉病毒研究所的、由病毒学家石正丽领导的小组从一名49岁的妇女身上分离出病毒，该妇女于2019年12月23日出现症状，随后病情加重。

石教授的研究小组发现，这种病毒可以杀死人类细胞，并通过与另一种冠状病毒相同的分子受体进入人类细胞，这种冠状病毒与引起SARS的冠状病毒类似。

澳大利亚的一个实验室于1月28日宣布，已经从一名从中国返回的感染者身上获得了病毒样本。研究小组正准备与其他科学家分享这些样本。荷兰鹿特丹Erasmus医学中心的病毒学家Bart hagmans表示：“法国、德国和香港的实验室也在隔离并准备分享他们从当地病人身上获得的病毒样本。也许下周我们就能从不同的实验室分离出病毒。”

序列还是样本？

该病毒的第一个基因组序列已于1月初公布，目前已有几十个从不同人身上提取的基因组。这些序列已经用于病毒的诊断测试，以及研究病原体的传播和演变。但是，研究人员表示，序列不能代替病毒样本，而病毒样本是测试药物和疫苗以及深入研究病毒所必需的。

Munster说，他的实验室的首要任务是识别出与人类感染方式相似的动物。这种动物模型将有助于测试疫苗和药物。研究小组首先计划研究一种经过基因工程改造的老鼠，这种老鼠含有非典病毒和新型冠状病毒用来感染细胞的人类受体。他补充说，未来的工作可能包括让老鼠以及后来的非人类灵长类动物接触这种病毒，并测试疫苗是否能预防感染。

Munster的实验室也急于开始测量这种病毒在空气或唾液中能存活多久。这可以帮助流行病学家了解，病毒是否可以通过空气传播，还是只能通过密切接触传播。Munster的研究将使用一种名为Goldberg的容器将病毒颗粒雾化，然后测量它们在空气中停留一段时间后感染人类细胞的能力。

这些实验将在严格的控制措施下进行，即生物安全等级3，以防止实验室工作人员受到感染，并避免意外释放病原体。世界上有成千上万个这样的实验室，但Munster指出，很多关于病毒的研究可以在不那么严格的生物安全条件下进行，这将加快研究的速度。

跟踪传播

Bart hagmans的首要任务之一是开发一种针对该病毒抗体的血液测试。这将使研究人员能够确定哪些人曾接触过2019-nCoV，但不再受到感染，而且可能从未出现症状。

他的团队还在研究雪貂是否可以作为人类感染的模型。研究人员利用这些动物来研究流感和其他呼吸道疾病，因为它们的肺部生理机能与人类相似，而且它们对一些相同的病毒也很敏感。

Hagmans希望测试它们是否可以在人与人之间传播这种病毒，以期深入了解这种病原体在人与人之间的传播。

病毒学家计划提出的有关2019-nCoV的许多问题，都是基于此前对SARS病毒及相关中东呼吸综合征病毒的研究结果。例如，有迹象表明，非典病毒感染细胞所需的一种蛋白质已经适应了更容易进入人体细胞。

尽管目前Hagmans正在积极地尝试获得一个病毒样本，但他希望最终能够获得在疫情爆发过程中的多个样本，以观察病毒是否以及如何进化。他说：“我们需要更好地了解病毒的生物学特性，尤其是与我们已经知道的病毒相比，这就是我们要做的。”