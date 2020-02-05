武汉市民如何用线上平台缴纳天然气费？官方科普来了

IT之家2月5日消息 目前席卷全国的新型冠状病毒疫情仍然十分严峻，武汉市很多市民也已经选择宅在家中不出门。但这种情况下武汉市民遇到该缴纳天然气费的情况该怎么办？有记者近日就专门电话采访了武汉市天然气有限公司相关工作人员。

问题一：如何运用支付宝和微信等线上平台缴费？

线上缴费三种渠道：

一，用户可通过天然气公司官方微信公众号“武汉天然气”▼

点击“微营业厅”-点击“我要缴费”-选择户号-输入购买气量，完成缴费；

二，微信生活缴费▼

点击“微信-我-支付”-点击进入“生活缴费”-选择“燃气费”-选择武汉天然气（卡表或普表）-输入户号及缴费金额，完成缴费；

三，支付宝生活缴费▼

点击“支付宝-我-支付”-点击“生活缴费”-选择“燃气费”-选择武汉天然气（卡表或普表）-输入户号及缴费金额，完成缴费。

注意：首次使用线上缴费的用户可进入“武汉天然气”微信公众号，进入“微营业厅”-点击“户号查询”，按提示输入相关信息查询户号。

问题二：线下圈存网点如何缴费？

据武汉市天然气有限公司企业传讯组主任苏守明介绍，目前三镇已有约1600个圈存点。市民在线上缴费后到就近的圈存点按提示操作即可完成写卡，回家将卡插表，所购气量即会显示到表液晶显示屏上。

如何找到离自己最近的圈存点？

· 用户进入“武汉天然气”微信公众号在对话框发送位置，系统会自动推送最近的圈存点定位，用户可导航前往。

· 用户在“武汉天然气”微信公众号，点击“圈存·商城”菜单，点击“附近圈存点”，允许获取您的地理位置后，系统会推送最近的圈存点定位，可协助用户导航前往。

问题三：缴费电子发票如何获取？

市民可在“武汉天然气”微信公众号中点击“圈存·商城”菜单，点击“领取发票”，选择“气费发票”，按提示操作即可获取缴费电子发票。