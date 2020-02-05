消息称Instagram去年广告收入200亿美元，超YouTube

2月5日消息，据外媒报道，据知情人士透露，Facebook旗下图片分享应用Instagram去年广告收入达200亿美元，占其母公司总收入的1/4以上。

Instagram的收入甚至超过了谷歌视频部门YouTube，后者去年录得151亿美元广告收入，这是谷歌母公司Alphabet首次披露该业务营收数据。Facebook拒绝置评。

Instagram对Facebook的未来越来越重要，尽管后者的销售增长在放缓，但用户和广告商仍蜂拥至这款应用中。不过，Facebook没有在财报中单独披露Instagram的收入数据，而是更愿意强调其资产的整合，将它们统称为“应用家族”。

举例来说，负责Instagram上信息传递的团队现在向Facebook Messenger团队汇报工作，该公司正在将Instagram的品牌名称改为“Instagram from Facebook”。Instagram拥有超过10亿用户，Facebook自2018年以来就没有更新过这个数字。

当Instagram 2012年被Facebook斥资7.15亿美元收购时，它还没有任何收入模式。如今，这款应用程序的盈利方式与Facebook一样：在应用程序的主信息源和消失的“故事”帖子中，销售看起来像是常规帖子的广告。

Facebook在过去几年里增加了Instagram上发布广告的频率，以帮助提振公司的销售，因为Facebook的新闻推送中越来越多地充斥着营销帖子。

Facebook是世界上最大的社交媒体公司，目前正受到美国司法部、联邦贸易委员会(FTC)和全国多州总检察长的反垄断调查。Instagram对公司整体销售额的巨大贡献可能有助于解释，为何其首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)坚决反对拆分Facebook。

此前，包括Facebook联合创始人克里斯·休斯(Chris Hughes)在内的许多批评人士曾表示，扎克伯格计划将公司的不同应用程序(还包括WhatsApp和Messenger)更紧密地结合起来。从技术角度来看，这可能会让拆分变得更加困难。

经过多年的保密，Alphabet日前首次发布了YouTube广告收入数据，这增加了人们对该业务的了解，但相关数据却令分析师感到失望，因为他们预计消费者转向在线观看视频会给谷歌带来更大回报。

谷歌没有披露YouTube的成本，不过该部门表示，它与视频创作者分享了半数以上的广告收入，并在视频带宽方面投入了大量资金。与YouTube不同的是，Instagram不会与在其应用程序上发布内容的用户分享其广告收入。