工信部：面向软件和信息技术服务企业征集抗疫建议

IT之家2月5日消息 工信部今日发布通知，为有效应对疫情带来的影响，围绕做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期（六稳）工作以及做好应对各种复杂困难局面的准备工作，进一步优化行业服务，协调解决企业实际面临的困难，现面向全国软件和信息技术服务企业征集疫情防控期间生产经营面临的困难以及通过信息化手段助推疫情防控和保障社会平稳有序运行的有关建议。

关于请软件和信息技术服务企业提供疫情防控期间存在困难和有关意见建议的函

各有关企业：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视，作出一系列重要指示，强调“疫情就是命令，防控就是责任”，指出“疫情防控要坚持全国一盘棋，必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止”，要求“把落实工作抓实抓细；切实维护正常经济社会秩序；在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作”，为打赢疫情防控阻击战提供了根本遵循和坚强的政治保证。

随着春节后各企事业单位陆续复工，疫情防控进入关键阶段。为贯彻落实党中央的号召，组织引导软件和信息技术服务企业主动承担社会责任，齐心协力、迎难而上，面向重点疫区积极捐款捐物、做好相关物资供应保障、向社会免费开放各类信息资源以及协同办公等多种软件，保障各行业复工复产，为助力打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。

为有效应对疫情带来的影响，围绕做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期（六稳）工作以及做好应对各种复杂困难局面的准备工作，进一步优化行业服务，协调解决企业实际面临的困难，现面向全国软件和信息技术服务企业征集疫情防控期间生产经营面临的困难以及通过信息化手段助推疫情防控和保障社会平稳有序运行的有关建议。请各企业将信息发送至邮箱[email protected]（请注明来函单位、联系人等信息）。

我司将及时汇总整理、积极开展协调，充分发挥好行业支撑保障作用，全力做好行业服务工作，与行业企业共克时艰，助力打赢疫情防控阻击战。

联系电话：68208201/68208244

工业和信息化部

信息技术发展司

2020年2月4日