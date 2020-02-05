内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

吉利德回应武汉病毒所申请瑞得西韦专利：不知道，全力以赴抗击疫病

2020/2/5 16:37:20来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月5日消息 目前全国的新型冠状病毒疫情仍然十分严峻。昨日晚间武汉研究所发布了一则研究进展称其在抗2019新型冠状病毒药物筛选方面取得重要进展：瑞得西韦和磷酸氯喹在细胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，其在人体上的作用还有待临床验证。

武汉市病毒研究所在文章中还表示：“对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞得西韦（Remdesivir），我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。”

据21世纪经济报道，对于武汉病毒所申报相关专利的操作有媒体也向吉利德方面询问相关看法，吉利德方面表示：“不知道。（我们）全力以赴，争分夺秒，抗击疫病。”

根据武汉病毒所的说法：“该研究表明，在Vero E6细胞上，瑞得西韦（Remdesivir, GS-5734）对2019-nCoV的半数有效浓度EC50=0.77 uM（微摩尔每升），选择指数SI大于129；磷酸氯喹（Chloroquine）的EC50=1.13 uM，SI大于88，说明上述两种药物在细胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，其在人体上的作用还有待临床验证。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：新冠肺炎吉利德武汉病毒研究所

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    