吉利德回应武汉病毒所申请瑞得西韦专利：不知道，全力以赴抗击疫病

IT之家2月5日消息 目前全国的新型冠状病毒疫情仍然十分严峻。昨日晚间武汉研究所发布了一则研究进展称其在抗2019新型冠状病毒药物筛选方面取得重要进展：瑞得西韦和磷酸氯喹在细胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，其在人体上的作用还有待临床验证。

武汉市病毒研究所在文章中还表示：“对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞得西韦（Remdesivir），我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。”

据21世纪经济报道，对于武汉病毒所申报相关专利的操作有媒体也向吉利德方面询问相关看法，吉利德方面表示：“不知道。（我们）全力以赴，争分夺秒，抗击疫病。”

根据武汉病毒所的说法：“该研究表明，在Vero E6细胞上，瑞得西韦（Remdesivir, GS-5734）对2019-nCoV的半数有效浓度EC50=0.77 uM（微摩尔每升），选择指数SI大于129；磷酸氯喹（Chloroquine）的EC50=1.13 uM，SI大于88，说明上述两种药物在细胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，其在人体上的作用还有待临床验证。”