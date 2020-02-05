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北京：严禁发布宣称对新冠肺炎有预防、控制、治疗、治愈等广告

2020/2/5 16:41:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

北京市市场监管局2月4日发布疫情防控期间规范广告活动的提醒告诫书，提示北京从事广告经营活动的各经营者及相关单位，严禁发布宣称对新型冠状病毒肺炎有预防、控制、治疗、治愈作用等内容的广告。

提醒告诫书要求，广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人要进一步落实好主体责任，严格依据法律法规和疫情防控相关政策要求开展广告活动，不得设计、制作、代理、发布、代言虚假违法广告。

公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者要进一步落实好管理者责任，及时清理利用其场所、信息传输、发布平台发送、发布的虚假违法广告，并向虚假违法广告发布者所在地市场监管部门报告。

严禁为出售、购买、转让野生动物或者禁止使用的猎捕工具发布广告。禁止为违法出售、购买、转让野生动物制品发布广告。

严禁发布妨碍社会安定和社会公共秩序、损害社会公共利益的广告。

严禁发布宣称对新型冠状病毒肺炎有预防、控制、治疗、治愈作用等内容的广告。

鼓励社会各界利用合法的媒介积极发布疫情防控公益广告。

北京市市场监管部门将持续加大对广告的监测监管和执法力度，严肃查处与疫情相关的虚假违法广告，曝光产生恶劣影响的虚假违法广告案件。欢迎广大消费者和社会各界加强监督，及时拨打12345、12315热线反映涉及疫情和防疫工作的虚假违法广告线索。

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关键词：新冠肺炎广告

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