利用合成mRNA研发新冠病毒疫苗，美国公司新技术可缩短疫苗研发时间

据报道，美国Moderna公司正加紧新冠病毒肺炎疫苗研发，他们的策略是通过将病毒序列转化为信使RNA（mRNA）生产疫苗。当注入人体时，mRNA会使人体产生可触发所需免疫反应的病毒蛋白，公司董事长Stephen Hoge称有望在三个月内开始临床试验。

中国爆发了新冠病毒肺炎疫情，随着确诊病例数量的不断增加，Moderna公司和国家卫生部也不得不加紧了研发疫苗的进程。

Moderna公司表示，当第一例病毒感染者被发现时，应当做的事情是检测出病毒基因序列并将数据告知全世界，中国政府在不到一个月前就完成了这一工作，我们和国家卫生研究院疫苗研究中心的同事们下载了这一份数据，并开始着手找出病毒表面的核心蛋白序列，公司可以根据这一序列研发出相应疫苗。Moderna公司正在努力在三个月内将该疫苗用于人体临床研究，Moderna展示了正在研发mRNA的工序，目的是制造能够用于生产新冠病毒疫苗的蛋白质，传统研发疫苗的方法虽然也有很好的效果，但却是非常冗长与耗时的。因为你需要培养大量的病毒，Moderna公司通过研究病毒的mRNA可以缩短这一过程，mRNA是一种可以产生蛋白质的遗传物质，冠状病毒产生的蛋白质会使人们患病，如果这一做法能够成功，针对新型病毒研发疫苗的过程将会简单与省时很多，但工作期限也非常紧张。

如果研制出来的疫苗有效，是否会准备大批生产支援重点区域？Moderna公司表示，如果需要的话，相信能够大规模生产。并且百万剂量的供应也是没有问题的。Moderna公司预测未来肯定还会出现由动物感染到人类的流行性感染，在那种情况下，也需要迅速做好研发新疫苗的准备。疫苗是控制病毒传播的唯一工具，当然我们希望这一切都不会发生。